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感念資深員工因公殉職 彰化企業以其名捐救護車助人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
帝綱公司黃義祥總裁（右）在議長謝典林（右4）牽線下，捐贈高規格救護車給彰濱秀傳紀念醫院，由秀傳總院長黃士維（右3）代表接受。記者林宛諭／攝影
帝綱公司黃義祥總裁（右）在議長謝典林（右4）牽線下，捐贈高規格救護車給彰濱秀傳紀念醫院，由秀傳總院長黃士維（右3）代表接受。記者林宛諭／攝影

有洋蔥！帝綱瀝青公司及蓬進營造公司今天以前公司資深工務經理林慶一之名，捐出「林慶一紀念號」救護車給彰濱秀傳醫院，感念他奉獻於公司，甚至在道路巡查勤務中因公殉職，表達追思之情。

救護車捐贈儀式今天在彰化縣議會舉行，捐贈由議長謝典林居中促成，帝綱公司柯義祥總裁捐贈價值三百萬的高規格救護車給彰濱秀傳紀念醫院，秀傳醫療體系中部院區總院長黃士維及彰濱秀傳醫院院長顏鴻章代表接收，謝典林及多位議員出席見證這場公益盛事。

此次捐贈的救護車以「林慶一紀念號」命名，因帝綱公司前資深工務經理林慶一在公司任職逾三十年，是創辦人柯氏家族最倚重的左右手，不幸於一次道路巡查勤務中因公殉職，讓公司上下都深感哀痛惋惜，為感念其對公司的忠誠與奉獻，特別以其名義捐贈救護車，象徵企業對員工最高的敬意與追思。

秀傳總院長黃士維說，彰濱秀傳紀念醫院作為中部地區海線唯一中重症急救責任醫院，平均每月出動救護車逾百次，現有車輛使用頻繁、負擔沉重，此次新車加入，將有效強化醫療機動力，讓更多民眾在第一時間獲得及時、妥善的醫療協助。

謝典林說，此次捐贈展現企業社會責任的典範，也代表民間力量對在地醫療體系的支持，醫療資源的強化不能只靠政府，唯有企業、醫療與社會共同攜手，才能建構更堅實的健康防線。

顏鴻章表示，此次捐贈的救護車配備最新一代緊急醫療器材，設計符合各類重大創傷與急重症患者的緊急處理需求，可立即投入院際轉送、重大事故現場應變與社區緊急救護任務，大幅提升彰濱秀傳紀念醫院在地區緊急醫療網絡中的運作效能。

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