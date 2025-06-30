民眾罹癌多焦慮恐懼 南市立醫院提供這免費工具

台南市立醫院發現很多民眾罹癌後走不出焦慮陰霾，今天推出免費下載電子書「與生命共舞」、YouTube影片「S-T-A-R正念呼吸法」，提供簡易實用方法，協助患者面對焦慮、走出恐懼。

院方指出，這是血液腫瘤科醫療團隊整合資源設計製作的心理支持衛教工具，要以溫暖內容與具體自我調節技巧，幫助病人穩定情緒、減少對罹癌尤其對復發的恐懼。

醫療副院長李楊成指出，癌症照護不僅身體修復，更需關注心理層面支持。「我們不只治療病，更要照顧病人的情緒與生活，推出這套衛教資源的目的，是讓病人知道你不孤單，焦慮可以理解，也可以安放。」

醫界臨床觀察約五成癌後出現「害怕復發」（Fear of Cancer Recurrence, FCR）症狀，常伴隨焦慮、失眠、胃口不振與回診恐懼等現象。李楊成說，這類心理困擾若未妥善處理，不僅影響生活品質，更可能影響後續療程配合與身體康復。

院方啟動「癌後關懷專案」，血液腫瘤科「腫e圈」團隊策畫聚焦「陪伴、呼吸、共處」三大面向，打造病人可隨時取用的數位心理支持工具，包含兩項核心資源：「與生命共舞：癌後的心靈旅程」電子書，與「S-T-A-R正念呼吸」YouTube動畫影片，讓情緒調節變得簡單又實用。

電子書內容涵蓋焦慮認知、不確定性接納、正念練習、實用呼吸技巧及病人故事，每章附有「心靈雞湯」鼓勵語錄，適合病人在睡前、回診前翻閱，作為自我安慰與內心對話的工具。

影片則是透過四步驟呼吸法：Stop（暫停）、Take a breath（深呼吸）、Accept（接受情緒）、Relax（放鬆身體），教導病人在焦慮升高時快速穩定情緒。