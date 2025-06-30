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路邊花草也能吃？ 專家曝台灣街頭常見「野菜圖鑑」
台灣地震頻繁，加上近年國際局勢動盪，民眾對防災與自給自足的意識逐漸提升。若戰爭或重大天災發生，家門口看似不起眼的野草，或許能成為求生救命的資源。「花&狼的祖傳家園」日前在Threads上整理出6種台灣常見可食野菜，教大家分辨並善用，成為「野菜富翁」。
1.大花咸豐草
常見於空地與路邊，花朵部分帶有淡淡甜味，口感宜人。不過花朵份量有限，建議可搭配嫩芽食用，滋味更佳。陰涼處長出的嫩芽特別鮮嫩。
2.野莧
味道與一般莧菜類似，可連帶花穗一起採下，用於油炸料理，口感酥脆，是野外求生時的美味選擇。
3.小葉冷水花
多見於水溝邊、花台縫隙。略帶苦味與水氣，可與白飯一同快炒，口感特殊，也能增添野炊風味。
4.龍葵（俗稱黑甜仔菜）
台南人熟悉的野菜，黑色小果實風味佳，但不可過量以免引發腹瀉。若取食葉片，建議選擇尚未開花結果的幼苗，苦味較淡。
5.假人蔘
口感滑嫩、汁多味鮮，無明顯苦味，煮食後風味類似皇宮菜。不分季節皆可採摘，是野菜中的美味首選。
6.白茅心／芒草心
古裝劇中男主角叼嘴邊的草便是它。拔出後底部白色心部最為鮮嫩，嚼起來甘甜多汁，是野外取食的良好選擇。
不過，專家也提醒，平時非必要切勿任意採摘城市野草食用，以免遭受污染（如動物排泄物、殺蟲劑等）。正確防災準備，仍以儲備乾糧、飲水及應急物資為主。
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