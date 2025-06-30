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台灣道路為何成了「行人殺手」？成大助理教授投書外媒 劍指根本原因

聯合新聞網／ 綜合報導
行人地獄示意圖。圖／AI生成
行人地獄示意圖。圖／AI生成

台灣行人過馬路總是提心吊膽，走在馬路上彷彿像「在玩命」。針對這個長年沒解的問題，國立成功大學交通管理科學系助理教授鄭祖睿（Tsu-Jui Cheng）今（30）日在新加坡媒體《CNA》投書直言，政府雖然對每起事故都有回應，但多半只是短期應變，缺乏真正從制度面、設計面著手的改革，讓台灣的道路對行人而言依然危機四伏，此番言論引起PTT關注。

PTT鄉民列出投書6大要點

1. 一周內三起重大事故，政府天天發新規，但只是在滅火

2. 台灣不只駕駛有問題，根本是「馬路對人有敵意」

3. 46% 的大馬路根本沒人行道，有的還被違停佔滿

4. 台灣沒跟上世界「安全系統」的改革潮流

5. 公部門權責分離，沒人為失敗設計負責

6 短期數據掩蓋系統失敗：命少死了，環境卻沒變

投書文章以2025年5月接連三起行人死亡事故為開場，批評官方在媒體與輿論壓力下，僅針對個案提出快速修補措施，例如下修高齡駕照換照年齡、擬串聯癲癇通報系統與提高無照駕駛罰則等，卻始終未處理真正造成事故的核心問題「道路設計與治理結構失衡」。

鄭祖睿指出，台灣行人安全長年受忽視，CNN早於2022年即以「行人地獄」形容。他舉例說明，許多致命車禍雖由駕駛肇因引發，但同樣與交叉路口設計不良有關，凸顯制度性問題並非個體責任可解。

他指出，台灣目前的道路設計規範早已落後時代，駕照考試缺乏真實場景模擬，行人空間長期不足，交通法規執行也缺乏一致性。根據2023年統計，台灣12米以上寬度的道路中，有46%未設人行道，即使有，也常遭違停、攤商或住戶佔用。所謂「綠色人行空間」僅為在地面噴漆標示，無任何實體防護，也未賦予行人優先通行權。

鄭祖睿批評，這種環境迫使行人自行應對風險，久而久之形成一套「在地默契」與混亂交通文化，反而助長侵略性駕駛行為。他補充，儘管官方統計顯示2025年1月行人死亡人數較前一年同期略降（62人對82人），但實際步行環境幾乎沒有改變。

他進一步指出，國際間已採納「安全系統」（Safe Systems）觀念，認定人為錯誤無可避免，並透過設計道路與制度來減少傷害。但台灣迄今仍缺席此全球潮流，也未落實相關措施。

鄭祖睿特別指出，交通部與內政部之間的權責分立，使政策難以整合。例如交通部負責道路規劃，但具體設計卻歸屬國土署，導致多數單位僅求形式符合法規，而非推動結構性改革。

儘管偶有地方政府試行人本空間，如台北市行人專用區或高雄的生態交通節，鄭祖睿認為，這些仍屬短期或象徵性活動，離真正制度化改革仍有很大距離。

鄭祖睿提出多項具體建議，主張台灣應從結構面徹底改革行人安全制度。他認為，必須改變現行「以車為本」的道路設計邏輯，優先保障行人通行空間，包括增設實體人行道、改善交叉路口設計與更新過時的道路規範。同時，也點出交通部與內政部權責分散，導致改革難以落實，呼籲建立統籌與問責機制，避免每次事故後才倉促補救。

他最後強調，若無明確的機關責任、制度重整與跨部門整合，台灣行人可能真的如2023年營建署報告所言，「要等上100年才會有安全的人行空間」。他呼籲政府，應拋開短期政治操作與責任推諉，將保護人民生命權益作為優先考量。

行人地獄 成功大學 人行道 交通部 PTT

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