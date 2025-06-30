夏日3種常見「捏飯糰NG行為」 專家曝：弄錯恐成細菌培養皿

簡單又便利的日式靈魂食物「飯糰」，是不少家庭早餐、便當的首選。然而，看似家常的飯糰若製作不當，反而可能成為細菌溫床，埋下食安隱憂。日本料理人「小爸爸（ぱぷちゃん）」在日本yahoo分享「三大飯糰NG行為」，提醒民眾別讓美味變危機。

1. 忘了洗手或不戴手套直接捏飯糰

不少人為求方便，可能在未洗手或未戴手套的情況下徒手捏製飯糰。專家指出，這看似小事，卻是細菌入侵飯糰的主要途徑，尤其夏季或需放置數小時的便當更須謹慎。專家建議，製作時應先徹底洗手，或直接戴上手套，降低細菌污染風險。

2. 吃剩飯糰留著「下次吃」

不少人基於「別浪費」心態，將咬過一口的飯糰留至晚餐或隔餐食用。但其實，一旦飯糰接觸口腔唾液，細菌就有機可乘，若置於常溫數小時，恐成細菌繁殖溫床。料理人強調，為了健康，飯糰應該現吃現做，避免食用剩飯糰。

3. 熱騰騰就用保鮮膜包起來

炊好熱飯馬上製成飯糰並用保鮮膜緊密包覆，看似能保鮮，其實是大錯特錯。專家提醒，這樣會讓飯糰中的水氣無法排出，形成高溫高濕的環境，加速細菌滋生。建議飯糰製作後應待其散熱至微溫，再行包裝。

料理專家強調，飯糰雖簡單，衛生細節不容忽視。無論是在家自製或外出攜帶，製作前務必清潔雙手或使用手套，食用時盡量當餐吃完，並注意包裝時避免水氣悶住，確保美味與安全兼顧。