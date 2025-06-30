別馬上丟掉！空豆腐盒竟成「日常實用小物」 日媒點3項活用法

豆腐是許多家庭常見的食材，不僅可以做出各種類型的料理，也是減脂的好選擇之一。然而，吃完豆腐後剩下的空盒子，你會直接丟掉嗎？日本媒體點出豆腐盒的「3項實用功能」，讓垃圾搖身一變，成為日常實用道具。

日媒grape報導，用完的豆腐盒可被廣泛地運用在日常生活中，並點出3項活用方法。第1項就是作為調味料的承接盒，家中瓶瓶罐罐的調味料不時就會出現滴漏的狀況，若直接擺放在櫃子或冰箱內，常常會讓架子變得髒兮兮，但只要將空豆腐盒放在調料罐的下方，就能接住溢漏的醬汁且隨時都能更換，是預防髒污的好幫手。

第2項則是可作為冰箱內的小型收納盒，將芥末、醬油、胡椒粉等小包裝的調味包，一併收納在盒子內，並放在冰箱的架子上，避免調味包散落在各處或不慎流出的狀況發生。

最後一項則是可在煮菜備料時派上用場，豆腐空盒可用來泡發乾燥海帶芽、裙帶菜等乾貨食材，且盒子的大小適宜，不僅便利，也能避免倒太多水、浪費食材的情況。

該則報導也提醒，放在冰箱內的調味料也應定期整理、適時丟棄，避免囤積在冰箱內；後續欲丟掉豆腐盒時，也要留意遵守垃圾分類規則。