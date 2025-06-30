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紙風車劇團演出「台灣幻想曲」 預熱學子暑假

中央社／ 台北30日電

暑假即將到來，紙風車劇團上週末前進台北南港、桃園大園演出，為孩子們帶來「台灣幻想曲」，以熱鬧表演為假期揭開序幕，人潮踴躍，首晚演出匯聚約3千人共度週末藝術夜晚。

紙風車劇團去年10月啟動「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」第3輪之旅，藉由民間募資，已陸續走訪嘉義、雲林、台南、高雄、屏東、台北、桃園、彰化等縣市，累積觀賞人數超過4萬人，28日、29日演出則獲中國信託慈善基金會、昇恆昌免稅商店及各界人士支持。

紙風車文教基金會執行長張敏宜透過新聞稿表示，每場368兒童藝術工程的演出，不只是戲劇，更是孩子的第一場藝術啟蒙。感謝中國信託慈善基金會與昇恆昌長期以來的信任與同行，讓劇團能在孩子放暑假前，把夢想與歡笑帶到南港、大園，也會持續帶進全台各角落。

演出節目「台灣幻想曲」由5段表演組成，包含鼓勵孩子勇敢追夢的「唐吉軻德」、結合肢體動作與世界名畫的「身體練習曲」、傳遞不浪費觀念的「剩食的逆襲」、講述台東基督教醫院創院院長譚維義故事的「後山天使」，最後則以魔法般的黑光秀「慶典的喜悅」壓軸。

紙風車劇團28日於台北南港演出時，中國信託金融園區同時規劃園區廠商攤位，讓活動更像大型嘉年華會，有家長表示：「學期末考試都結束了，週六特地帶孩子來看戲，讓今年暑假有個難忘的開始。」

而29日在桃園大園的演出，還有家長表示前1天看過在台北的演出，覺得意猶未盡，今天又帶著孩子跑桃園2刷，孩子看得開心，約好以後都要一起追紙風車。

紙風車 桃園

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