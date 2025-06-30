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明天高溫上看37度午後慎防雷陣雨 周四恐有熱低生成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到太平洋高壓影響，明天起至周四北部高溫上看37度午後慎防雷陣雨。聯合報系資料照
受到太平洋高壓影響，明天起至周四北部高溫上看37度午後慎防雷陣雨。聯合報系資料照

周四前受太平洋高壓影響，感受炎熱，北部地區高溫上看37度，中央氣象署預報員李明翔表示，明天各地晴到多雲，午後新竹以南區留意雷陣雨；周四菲律賓東邊系統有機會發展為熱帶性低氣壓，但後期路徑不確定性大，仍需持續觀察。

李明翔說，目前洋面上有些熱帶擾動，周四（7月3日）菲律賓東邊系統有機會發展為熱帶性低氣壓，剛形成時，可能以順著逆時針環流朝偏東或東北方向移動，且不排除再往北或西北接近台灣北邊海域，但後期路徑分歧較大，不確定性高，可能持續往東北接近日本，也可能先轉城北或往西北接近台灣海面。

另外，日本東南方海面也有熱帶擾動發展的機會，但距離台灣較遠，預計往太平洋方向移動，不會影響台灣。

針對未來1周天氣，李明翔指出，明天至周四（7月1日至3日）受太平洋高壓影響，天氣穩定，各地晴到多雲，台東、恆春辦到有零星短暫陣雨，午後新竹以南、各地山區有局部短暫雷陣雨。

周五、周六（7月4日、5日）太平洋高壓減弱，南邊水氣增多，各地為多雲到晴，南部有零星短暫陣雨，午後新竹以南、各地山區需留意雷陣雨。

周日至下周一（7月6日、7日）環境風場轉為西南風，各地仍為多雲到晴的天氣型態，午後大台北、宜花及各地山區有短暫雷陣雨，清晨至上午中南部受海陸風影響可能有短暫陣雨。

溫度部分，李明翔說，明天至周四太平洋高壓較強，北部高溫上看37度，中南部也需注意35、36高溫，東半部高溫32、33度，花東縱谷高溫則不排除上看36度；周五水氣雖增多，但整體感覺依然偏熱，北部高溫35、36度，中南部33、34度，東半部32、33度。

高溫 新竹

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