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花東優惠「像打副本難用」台鐵：增APP及超商取票功能

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
談鐵花東居民會員優惠措施引發民眾抱怨難使用，台鐵表示，7月7日起完成APP與超商實名制車票，提升取票彈性。聯合報系資料照
談鐵花東居民會員優惠措施引發民眾抱怨難使用，台鐵表示，7月7日起完成APP與超商實名制車票，提升取票彈性。聯合報系資料照

台鐵針對花東居民推出會員點數優惠措施，但實際操作引發不少抱怨，不僅需親赴台鐵窗口領實體車票，想要優惠需在訂票後、付款前申請參加點數加倍活動，民眾批評「優惠點數像打副本一樣困難使用」；台鐵公司今表示，7月7日起完成APP與超商實名制車票取票功能，提升取票彈性。

台鐵23日漲價，引發平花東的反彈，台鐵推出「花東會員優惠措施」，原規畫點數加倍3或5倍，但花東居民不接受，行政院及交通部再宣布加碼，花東居民點數優惠方案變成，假日調整為5倍、平日則高達8倍，點數折抵後相當於原票價的95折、92折。考量長者初期恐不會使用點數優惠，台鐵於花蓮、台東間各車站皆設有專屬窗口，申辦可一站式完成。

但民眾實際操作卻抱怨申請過程及取票流程太不彈性、完全不便民。實名制車票無法使用手機或電子票證，只能親赴台鐵窗口領取實體紙本，且訂票人與乘客若2人非同一人，還需攜帶雙方證件至現場，流程繁瑣。

為此，台鐵表示，目前旅客可透過車站售票窗口或多功能自動售票機領取實名制車票。為進一步提升服務便利性，公司預計於7月7日起完成APP與超商實名制車票取票功能，屆時旅客可直接透過「台鐵e訂通」APP取得行動票證，或就近至四大超商領取車票，大幅提升取票彈性與使用體驗。

台鐵進一步指出，為提供旅客更便捷、多元的購票與搭乘體驗，公司已於4月17日起推出「APP線上換票」及「一機多票」服務，讓旅客透過「台鐵e訂通」APP即可輕鬆完成換票作業，並能以單一行動裝置管理多張票券。

實名制車票 台鐵

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