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路樹倒塌...三民-玉里間列車延誤37分 台鐵急派員搬樹
台鐵三民-玉里間81K+200處，今晚間約6時許，一列439次EMU3000新自強號，傳撞到大樹導致路線不通，列車延誤約37分鐘。台鐵表示，三民-玉里因外物侵入，經緊急處理後，已在今晚間6時46分恢復正常營運。
今晚約6時許傳三民-玉里間81K+200處，一列439次EMU3000新自強號行經時撞到大樹，導致路線不通，延誤約37分鐘，該列車司機員回報，車況正常，但樹木人力無法移動，待移除後才可開車，而台鐵也在晚間6時35分派玉里道班人員至現場勘查。
台鐵表示，三民-玉里間因有外物入侵（路樹倒塌）而受到影響，部分列車受到影響延誤，經玉里道班人員至現場協助搬開大樹後，已經晚間6時46分恢復正常營運。
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