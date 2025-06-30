加強腸腰肌有助改善體態 專家曝「2動作」：在家也能輕鬆伸展
隨著年齡增長或缺乏運動，足腰肌力往往不敵時間考驗而逐漸衰退。其中負責維持姿勢、穩定走路的「腸腰肌」，更是影響健康的重要深層肌群。專家提醒，適度鍛鍊腸腰肌，不僅能幫助維持正確體態，還有助於預防腰痛、跌倒等問題。
據日媒「yahoo」報導，腸腰肌是由大腰肌、腸骨肌與小腰肌組成的肌群，主要負責帶動髖關節與大腿運動，幫助穩定體幹與骨盆。雖屬於深層肌肉，難以直接察覺，一旦衰弱，容易導致骨盆歪斜、姿勢不良，進而引發腰痠背痛、肩頸僵硬、腹部突出等問題。
因此，瑜伽教練高橋加奈子提供了2套動作，讓民眾在家也能輕鬆做伸展：
動作1：弓步伸展
1.採四足跪姿，將單腳跨至雙手中間。
2.後腳向後伸直，腳背貼地。
3.吸氣同時上半身挺直，雙手輕扶前膝。
4.呼氣時重心微微下壓，感受髖部前側拉伸感，維持30秒。
注意前膝勿超過腳尖，以免增加膝蓋負擔。
動作2：跪姿後仰伸展
1.雙膝跪地，雙手叉腰。
2.雙膝與肩同寬。
3.吸氣時緩慢將上半身後仰。
4.若能穩定，可嘗試雙手觸碰腳跟，維持數次呼吸。
專家提醒，此動作若有腰痛或背部不適者宜避免。
專家也建議，腸腰肌伸展應避免用力過猛，以免拉傷，並以每天持續練習為宜。可選擇睡前、洗澡後等時間進行，養成習慣，有助維持足腰穩定與體態端正。腸腰肌雖不易被察覺，但卻是守護健康的關鍵角色。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言