台鐵花東優惠車票 7/7起開放APP、超商取票

台鐵票價6月23日起調漲，設籍花東會員平、假日提供點數回饋8倍、5倍優惠。台鐵今天表示，除現行車站售票窗口或多功能自動售票機外，7月7日起開放旅客在APP及超商取票。

國營台灣鐵路股份有限公司推出設籍花蓮縣與台東縣會員優惠措施，6月23日起買起訖任一站位於花蓮和平到台東大武間對號列車票，享平日點數回饋8倍，假日點數5倍回饋。

不過，旅客申請「會員點數倍數送」活動後，車票將轉為實名制車票，現行取票管道限於各車站售票窗口或多功能自動售票機，部分旅客感到不便。

台鐵發布新聞稿表示，預計7月7日起完成APP與超商實名制車票取票功能，屆時旅客可直接透過「台鐵e訂通」APP取得行動票證，或就近到4大超商領車票。

另外，台鐵說，為提供旅客更便捷、多元購票與搭乘體驗，4月17日起推出「APP線上換票」及「一機多票」服務，讓旅客透過「台鐵e訂通」APP可輕鬆完成換票作業，並能以單一行動裝置管理多張票券，便利家庭及團體同行。