傳承羅慧夫醫師精神 白疤公益義賣募款逾30萬助顱顏重建

國際白疤中心、國際史懷哲基金會亞洲分會與台灣美容醫學產業全聯會共同主辦「2025致羅慧夫、傳承整形大愛」行動，結合整形醫學與藝術舉行公益義賣，募得逾30萬元義賣善款，全數捐贈予羅慧夫顱顏基金會與台北醫學大學附設醫院顱顏中心，支持顱顏重建手術與白疤治療研究。

白疤中心創辦人曹賜斌醫師指出，白疤是整形醫學中極具挑戰的次世代課題，尤其對唇顎裂患者而言，手術後殘留的唇上白疤不僅影響外觀，更可能暴露個人病史、造成婚戀與社交障礙，他強調，破解白疤就是治癒心疤，希望透過醫療與藝術的結合，讓患者不只外貌重建，更能找回自信與尊嚴。

此次活動邀3位患者現身說法，分享治療過程與心理轉折。來自香港朱先生坦言，年輕時因情緒問題在手腕留下割痕白疤，造成多年羞於裸露手臂，去年接受白疤顏色再生術，疤痕明顯改善，「不只修復皮膚，也終於和過去的自己和解。」

另一位王小姐曾因唇部受傷導致外觀明顯白疤，長期誤被他人認為是先天性唇裂，帶來情感與職場壓力，接受手術後白疤已淡化，「終於不再被誤解，整個人都輕鬆起來。」

公益義賣包括十餘件畫作與扇面藝術作品，現場醫界與企業人士熱情搶標，康霈生技、凡登整形、亞太聯發、時尚假期醫美集團均踴躍參與，義賣所得共逾30萬元。

台北醫學大學附設醫院顱顏中心主任陳國鼎表示，每一條唇裂白疤都是病患成長歷程中難以抹滅的記憶，希望透過這樣的善款與關注推動精準醫療、提升顱顏重建品質，讓患者的未來不再受限於過去的傷痕。

顱顏整形宗師羅慧夫醫師之子德克（Dirck Noordhoff）也特地自美國返台出席，他代表家屬感謝台灣社會長年以來對父親理念的傳承與實踐，德克表示，父親始終相信醫療使命不只在手術室內，也要走入病患家庭、走進他們的內心。