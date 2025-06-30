圓山大飯店推新文化走廊 探索台灣文化深度

為讓人領略台灣文化深度，圓山大飯店明天起將對外推出新的「圓山新文化走廊」，有從導演李安「飲食男女」切入視角，也從歷史遺跡觀點出發，探討「從貝塚到世界台灣」。

為深化展覽內容與歷史詮釋，圓山大飯店邀請實踐大學教授王俊雄、副教授林聖峰、國立台北藝術大學副教授黃士娟與中華文化總會共同策劃，歷經7個月籌備，以專業視角與創新展演形式重構圓山74年風華。

圓山大飯店董事長葉菊蘭今天透過新聞稿表示，圓山是部活歷史，希望透過新文化走廊，不只是讓人認識飯店的過去，更看見台灣的演變與未來。展覽讓世界旅人從這裡開始，重新看見台灣文化的深度與魅力。

全新「圓山新文化走廊」展區涵蓋「從貝塚到世界台灣」、「風華圓山」及「影視圓山」，呈現圓山大飯店與台灣歷史的交織、演進，展覽匯聚學術研究、文化設計與空間策展，象徵飯店不僅是旅人的落腳處，更是認識台灣歷史與文化的起點。

「從貝塚到世界台灣」展區以「大歷史」觀點出發，串聯「圓山貝塚」、「台灣神社」、「台灣大飯店」、「敦睦邦誼」、「民主追求」、「世界台灣」主題區，從史前文化與日治時期的地景變遷，到作為冷戰前線接待國際政要的關鍵節點，再到台灣民主運動與全球交流的象徵，呈現台灣現代史的文化現場。

「風華圓山」展區則展出歷年美食、服飾、藝術與典藏，回顧台灣生活美學與宴飲文化的演變；「影視圓山」展區自電影「飲食男女」切入，勾勒圓山大飯店作為影視創作靈感來源的角色，也呈現其在流行文化中的象徵。