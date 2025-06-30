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賴旗俊接棒土城醫院院長 新北盼成智慧醫療標竿

中央社／ 新北30日電

新北市立土城醫院今天舉行新卸任院長交接典禮，新任院長為前基隆長庚醫院院長賴旗俊，新北市副市長朱惕之致意並期許帶領團隊持續精進，邁向智慧醫療與永續發展的標竿。

在長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊監交下，原土城醫院院長黃璟隆交棒給新任院長賴旗俊，朱惕之到場觀禮致意。長庚醫院還特別敦聘黃璟隆為名譽院長。

朱惕之致詞指出，黃璟隆任內帶領醫院通過重度級急救責任醫院與教學醫院評鑑，建構智慧醫療系統，並於疫情期間全力配合防疫政策，守護市民健康成效卓著。

他表示，對於賴旗俊接任院長，市府寄予厚望，盼賴旗俊憑藉臨床實力與管理經驗，為新北醫療注入創新能量。

賴旗俊表示，接任這份職責，不僅是榮譽，更是「守護市民健康、引領醫療創新」的承諾，未來將進一步導入長庚資源，擴充量能，強化轉診制度，並攜手新北市醫師公會及基層診所，建立良性競爭的在地醫療網絡，讓市民以區域醫院的費用，享有醫學中心等級的照護品質。

長庚 土城

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