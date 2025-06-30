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近視發生高峰期大班到小二 預防首重戶外活動

中央社／ 台北30日電

北市立聯合醫院忠孝院區副院長方怡謨今天說，大班升小一、小一升小二是近視發生高峰期，台灣小二已1/4近視，近視提早增加高度近視機率，衍生併發症，預防首重每天戶外活動。

台北市衛生局舉辦例行記者會，方怡謨在會中表示，台灣近年來發生近視的年齡層愈來愈低，已有1/4的小朋友在國小2年級就發生近視，包含手機出現後造成小小的增加，平板電腦普及後，愈來愈往上攀升，小六甚至有3/4發生近視。

他舉例，1名小四學生原本近視250度，而他在小二就近視100度，目前經由點藥水治療狀況控制良好，暑假回南部跟親戚的孩子一起玩，因為玩了遊戲機，度數增至450度，十分嚇人，經由治療變成300度，仍在1、2月內就增加50度，特別叮嚀家長注意暑假是近視發生、度數增加高峰期。

方怡謨強調，近視愈早發生，會提升高度近視（大於500度）發生的機率，高度近視會有視網膜剝離、黃斑部出血等併發症發生，必須預防、控制，除要避免近距離（30公分以內）用眼，戶外活動更重要，因為多巴胺的分泌有利控制近視，戶外活動可增加多巴胺分泌，建議1週11小時。

另外，衛生局說明，護眼密碼為853240，此口訣的諧音為「幫我刪惡視力」，代表每天睡滿8小時、天天5蔬果、坐姿3直角、每日戶外活動2小時、正確使用4大螢幕產品，以及用眼30分鐘休息10分鐘。

衛生局邀請北市小學生，在7月30日前錄製以上內容的近視防治廣播稿參加徵選，獲選可得到新台幣3000元超商禮券，並有機會參與正式錄音，將在校園、市府多元媒體曝光，詳情可查北市衛生局官網「高度近視防治專區」。

近視 衛生局 北市

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