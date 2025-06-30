隔熱紙透光率前擋至少70% 先納管新車

汽車隔熱紙透光率將強制規定，確保駕駛視線與安全！交通部30日公布汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引，規定車輛前擋黏貼透光率70%以上、前側窗40%以上隔熱紙，明年首先強制新領牌車輛遵守，並另行公布實施時間點和罰則。但民團曾指出，希望前擋與前側窗的透光率都能70%以上。

汽車車窗及擋風玻璃明暗程度與駕駛人行車視野辨識及操作能力有關，交通部長陳世凱今年2月道安記者會宣示，把推動汽車車窗黏貼隔熱紙可見光透過率管理列為「道安三箭」其中一箭，公路局後續邀集相關業者研議，參考國際規範、台灣氣候訂定指引。

需選用合格隔熱紙

交通部公路局長陳文瑞30日召開記者會表示，現行基於治安考量，僅規定計程車不能黏貼不透明反光紙或隔熱紙，根據這次訂定指引，建議車輛前擋黏貼可見光透過率70%以上，前側窗40%以上的隔熱紙。至於後側窗及後（擋）窗部分，參考多數國家經驗，一般車輛基於隱私考量，並無訂定規範。

陳文瑞說，明年是針對新領牌的車輛納管，「現行使用中車輛未納入規範，但未來可能一併檢討」，建議現行車主在更換隔熱紙時，應選擇通過驗證的產品。另外，公布指引後將先行宣導，交通部目前規劃115年上路實施，但確切時間點還待後續公布，屆時新領牌車輛將納入強制規範，必須選用通過認證的隔熱紙。

要測量實際透光率

針對隔熱紙規範，還路於民行人路權促進會等民團曾指出，車窗透光率過低將顯著降低駕駛人於夜間的視線與反應能力，其風險不亞於酒駕，對行人與兒童構成潛在威脅。他們提醒說，政府應前擋風玻璃與前側窗總體透光率需達70%以上的國際標準，後側窗及後擋風玻璃亦應依據科學實證設下合理規範，而非完全不設限。

民團呼籲政府，應明確向車主傳達「透光率不等於隔熱率」，更應以交通安全為核心，對現行車輛也設定合理的落日條款，全面落實車窗透光率規範。另外，也要以「隔熱紙貼合車窗玻璃後的實際透光率」為量測對象，而非僅採用隔熱紙單張的透光率，因為貼附後可能造成透光率大幅下降。

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