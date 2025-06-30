一次性塑膠以減量替代取代禁用 2035年目標今年提出

環境部自2002年起推動減量管制措施，並於2018年針對塑膠袋、免洗餐具、飲料杯及吸管等4大一次性產品提出減量或限用的期程。環境部今天指出，新版的一次用產品減量里程碑將新增納入零售商品與網購包裝，一次性塑膠的限用與禁用方向也改為「減量」與「替代使用」，預計下半年提出至2035年的減量期程。

環境部資源循環署長賴瑩瑩指出，雖然我國自2018年起已經全力推動塑膠減量政策，並藉由實施購物袋收費、限制免洗餐具等措施來控制一次性塑膠的使用，但隨著市場環境的快速變化，特別是COVID-19疫情期間，外帶、外送與網購的需求急劇上升，衛生及便利性使一次性塑膠產品使用需求增加，挑戰了原本的減量成效。

為因應近年國際減塑目標，環境部今年將提出新版「一次用產品減量里程碑」，除了原本的塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管外，將新增納入的零售商品與網購包裝，一次性產品減量將增為6大項。

賴瑩瑩說，2030年和2035年原本的目標分別是限用與禁用，未來將以「減量」和「替代」為方向，7月1日起至8月31日將開放「減量里程碑許願池」專區，會廣納民眾對一次性產品減量措施的具體建議與期望，並作為未來施政參考，預計下半年會推出2030和2035年的一次性塑膠產品減量期程。

資源循環署副署長張智倫補充，限用、禁用都只是方法之一，可以用替代材質、循環使用或是租賃的方式等，具體作法除了會參考民眾建議外，也會參考今年的全球塑膠公約討論狀況。

賴瑩瑩強調，新一輪的「全球塑膠公約」談判會議將於今年8月5日開始，環境部表示，我國將密切關注這一進程及未來的塑膠管制方向，並將其作為參考，定期滾動檢討及調整我國的減量里程碑，確保政策與國際趨勢接軌。

此外，會針對不同場域特性，以鼓勵與限制提供等策略併用，聚焦於推動重複使用與回收利用，並透過擴大二手袋使用、回收重複使用容器、建置循環杯租借系統等方式，兼顧減量與生活便利，下半年將在建國花市做為減塑的示範場域，與花市的管理單位、自治單位及攤販共同建立可推動的減塑模式。