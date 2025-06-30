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基隆長庚新院長上任 吳俊德曾任基隆、林口副院長

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆長庚紀念醫院今天舉辦院長交接典禮，長庚決策委員會主委程文俊監交時，期許兩人各自推動院務及創新發展，帶領團隊為病患開創最大的福祉。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚紀念醫院今天舉辦院長交接典禮，長庚決策委員會主委程文俊監交時，期許兩人各自推動院務及創新發展，帶領團隊為病患開創最大的福祉。圖／基隆長庚醫院提供

基隆長庚紀念醫院今天舉辦院長交接典禮，原任院長賴旗俊轉任新北市立土城醫院院長，新任院長由林口長庚副院長吳俊德接任。曾任基隆長庚院長的長庚決策委員會主委程文俊監交時，期許兩人各自推動院務及創新發展，帶領團隊為病患開創最大的福祉。

基隆長庚指出，賴旗俊自2020年7月接掌基隆長庚，5年任內持續推動醫療品質提升、永續經營與社區整合照護，守護民眾健康。疫情期間帶領基隆長庚團隊，致力守護大基隆地區民眾健康，廣受地方肯定。拓展國際醫療、推動癌症防治、慢性病整合及智慧醫療專案、提升基隆醫療急重症醫療能量也見成效。

吳俊德專長泌尿腫瘤及微創手術，是國內首位完成腹腔鏡活體腎臟摘取手術，以及單孔達文西前列腺癌根除術的醫師，擔任林口、基隆長庚副院長，長年參與醫療品質推動與數位醫療轉型，具備堅強的醫學研究與教學背景。

吳俊德曾率團與國際醫療機器人大廠簽署多項合作備忘錄，推動達文西手術訓練中心與單孔手術技術臨床實驗，展現領導未來高階精準醫療的前瞻眼光。任內建構七大醫療照護面板，且推動手術、麻醉、檢查、處置、自費等各類同意書線上簽署，達全面無紙化目標。

吳俊德說，未來將持續秉持「以病人為中心」的核心價值，結合基隆團隊的臨床經驗、學術能量與科技思維，引領團隊深化在地健康促進與落實分級醫療在地公會合作，致力打造兼具溫度與科技的醫療照護環境，持續為提升社區健康福祉與推動高品質醫療努力邁進。

程文俊今天也宣布眼科醫師孫啟欽成為基隆長庚第3名副院長，孫啟欽是長庚大學醫學院教授，學術與研究表現卓越，具深厚的學術涵養與行政歷練，曾任中華民國眼科醫學會多項委員會要職，學術論文數量與品質齊驅，研究主題橫跨角膜再生、乾眼症治療與眼表疾病機轉，期許為醫院研究教學帶來新動能。

基隆長庚紀念醫院今天舉辦院長交接典禮，原任院長賴旗俊（左）轉任新北市立土城醫院院長，新任院長由林口長庚副院長吳俊德（右）接任；中為監交人程文俊。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚紀念醫院今天舉辦院長交接典禮，原任院長賴旗俊（左）轉任新北市立土城醫院院長，新任院長由林口長庚副院長吳俊德（右）接任；中為監交人程文俊。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚紀念醫院今天舉辦院長交接典禮，原任院長賴旗俊和新任院長吳俊德與同仁合影接任；中為監交人程文俊。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚紀念醫院今天舉辦院長交接典禮，原任院長賴旗俊和新任院長吳俊德與同仁合影接任；中為監交人程文俊。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚紀念醫院今天舉辦院長交接典禮，新任院長由林口長庚副院長吳俊德接任。圖／基隆長庚醫院提供
基隆長庚紀念醫院今天舉辦院長交接典禮，新任院長由林口長庚副院長吳俊德接任。圖／基隆長庚醫院提供

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