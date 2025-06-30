基隆長庚新院長上任 吳俊德曾任基隆、林口副院長

基隆長庚紀念醫院今天舉辦院長交接典禮，原任院長賴旗俊轉任新北市立土城醫院院長，新任院長由林口長庚副院長吳俊德接任。曾任基隆長庚院長的長庚決策委員會主委程文俊監交時，期許兩人各自推動院務及創新發展，帶領團隊為病患開創最大的福祉。

基隆長庚指出，賴旗俊自2020年7月接掌基隆長庚，5年任內持續推動醫療品質提升、永續經營與社區整合照護，守護民眾健康。疫情期間帶領基隆長庚團隊，致力守護大基隆地區民眾健康，廣受地方肯定。拓展國際醫療、推動癌症防治、慢性病整合及智慧醫療專案、提升基隆醫療急重症醫療能量也見成效。

吳俊德專長泌尿腫瘤及微創手術，是國內首位完成腹腔鏡活體腎臟摘取手術，以及單孔達文西前列腺癌根除術的醫師，擔任林口、基隆長庚副院長，長年參與醫療品質推動與數位醫療轉型，具備堅強的醫學研究與教學背景。

吳俊德曾率團與國際醫療機器人大廠簽署多項合作備忘錄，推動達文西手術訓練中心與單孔手術技術臨床實驗，展現領導未來高階精準醫療的前瞻眼光。任內建構七大醫療照護面板，且推動手術、麻醉、檢查、處置、自費等各類同意書線上簽署，達全面無紙化目標。

吳俊德說，未來將持續秉持「以病人為中心」的核心價值，結合基隆團隊的臨床經驗、學術能量與科技思維，引領團隊深化在地健康促進與落實分級醫療在地公會合作，致力打造兼具溫度與科技的醫療照護環境，持續為提升社區健康福祉與推動高品質醫療努力邁進。