故宮正館整建案未過文資審議 故宮：持續精進凝聚共識

台北市文化局今天召開文資審議會議，故宮正館整建案的修正案未通過。故宮於會後發布新聞稿表示，將持續精進修正，凝聚社會共識。此案在故宮正館前加蓋一座玻璃亭，遭立委王世堅等質疑「遮蔽古蹟視線」、「破壞歷史空間比例」，再度被審議委員打回票。

故宮表示，「歷史建築國立故宮博物院」正館整建工程，為新故宮計畫分項計畫一「北部院區整擴建計畫」重要項目之一。為推動正館整建工程，故宮於111年提報「台北市歷史建築國立故宮博物院調查研究暨修復再利用計畫」，案經台北市政府文化局111年12月審議決議「請故宮修正並召開公開說明會後再送審議」。

故宮表示，本案經故宮補充調查研究資料，並檢討修正計畫內容後，於113年3月再次召開公開說明會，詳細載錄各界意見後併案列入檢討與說明，復於113年10月再次提報台北市政府文化局審議，期間亦遵照北市府意見修正及補充資料。

台北市政府文化局今天召開「台北市古蹟歷史建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀審議會第183次會議」，審議「台北市歷史建築國立故宮博物院調查研究暨修復再利用計畫」，審議結果未能獲得多數委員共識與支持，本案仍無法順利通過。

故宮表示，感謝台北市政府文化局協助與今日所有文資委員的審查意見。故宮將依據文資審議會議結論，再與建築規劃團隊重新檢討並修正後續設計方案，廣納各界意見凝聚共識後，再次提報台北市政府文化局審議。