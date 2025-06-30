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全國設置哺集乳室逾4000處 線上地圖快速掌握位置路線

中央社／ 台北30日電

多數媽咪希望讓寶寶喝母乳增強抵抗力，為了讓哺乳媽媽外出也能輕鬆哺乳，全國設置逾4000處哺集乳室，國健署提供「哺集乳室地圖」及LINE官方帳號，助快速掌握位置及路線。

「公共場所母乳哺育條例」於民國99年立法通過，保障在公共場所公開哺餵寶寶母乳，任何人不得禁止、驅離或妨礙，並規定符合一定面積公共場所，應設置哺（集）乳室，同時鼓勵業者自願設置哺集乳室，明確規範哺集乳室除專供媽媽們哺乳或集乳使用外，不得作為其他用途。

衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天透過新聞稿表示，哺餵母乳對孩子成長好處多多，鼓勵媽媽哺餵母乳。透過「哺集乳室地圖」，民眾可透過手機定位查詢附近哺集乳室及樓層，或在外出前針對預定前往的鄉鎮市區做查詢，得到前往哺集乳室的交通路線。

根據國健署統計，113年底全國總共有4049處哺集乳室，包括特定公營場所、鐵路車站、航空站、捷運交會轉乘站、旅館、百貨公司及零售式量販店等公共場所。

依據公共場所母乳哺育條例應設置的哺集乳室共2698處。另外，國健署及各縣市衛生局（所）持續推動法定外自願設置哺集乳室場所，如學校、醫療院所及企業職場等，共計1351處。

吳昭軍表示，民眾若有母乳哺育相關問題，可參考國民健康署孕產兒關懷網站提供母乳哺育宣導影片，及各縣市哺乳課程或支持團體資訊。

母乳 國健署

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