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路口停止線與行穿線距離至少2公尺 新設或重繪即起適用

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
直交路口。圖／交通部提供
直交路口。圖／交通部提供

我國現行規定，路口停止線與行人穿越道線距離以1至3公尺為原則，鑒於大型車輛行車視野較高，時有忽略穿越道路行人的情況，交通部今修正發布「道路交通標誌標線號誌設置規則」，調整新設或重繪的停止線與行人穿越道線淨距為2至3公尺，受實際情形限制得酌予調整，但不得少於1公尺。

現行規定路口停止線與行人穿越道線的距離，以1至3公尺為原則，但大型車輛的車體結構高大，易發生視線死角事故。參考國外範例，日本規範兩者距應為1至3公尺、韓國2至3公尺、新加坡3公尺、英國3公里、瑞典於號誌化路口至少需距離2公尺，無號誌路口則不設停止線。

交通部今修正發布「道路交通標誌標線號誌設置規則」並說明，鑒於大型車輛行車視野較高，時有忽略穿越道路行人情事，並造成對行人壓迫感，需增加穿越道路行人與停等車輛的緩衝空間。

參照車輛型式安全審驗管理辦法附件間接視野裝置安裝規定，7.5噸以上N2、N3類的突頭車輛駕駛可看到車輛前緣最外平面2公尺內的橫向垂直平面，並參考瑞典、英國、新加坡與韓國規定，停止線與行人穿越道線淨距均為2公尺以上，修正現行條文的兩者淨距為2至3公尺。

交通部指出，考量實際情形，部分路口受限於路口建築物、圍牆、道路停等空間不足等道路環境影響的特殊狀況，得酌予調整停止線與行人穿越道線淨距，但不得少於1公尺；標線前得加繪黃色「越線受罰」標字。

交通部表示，由於全面更新重繪停止線，恐過於消耗經費、人力資源，對於已依現行條文停止線圖例劃設者，可保留至其須汰換時，再依修正條文圖例劃設。另外，設置特種閃光號誌且無設置枕木紋行人穿越道線管制的路口，在閃光黃燈道路不予設置停止線。

交通部表示，本規則今修正發布後，新設或重繪的停止線則需依新規定劃設。

多車道直交路口。圖／交通部提供
多車道直交路口。圖／交通部提供
斜交路口。圖／交通部提供
斜交路口。圖／交通部提供

行人 標誌 交通部

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