快訊

影／賴總統第三講掀熱議！盧秀燕回應了 曝7成民意想聽「這議題」

中職／爆冷！雄鷹狀元籤選韋宏亮 打破近8年一現象

中職選秀Live／台鋼雄鷹握狀元籤 180人參與歷年次高

63歲婦右側癱軟疑中風就醫 5公分心臟黏液瘤作祟

中央社／ 台中30日電

63歲婦人突發右側肢體癱軟，本以為是中風送醫檢查，發現元凶不是一般血管性中風，而是一顆逾5公分、長在左心房的心臟黏液瘤，接受微創開心手術，成功切除腫瘤，康復出院。

台中慈濟醫院今天發布新聞稿，心臟外科醫師鄭伊佐表示，心臟黏液瘤是心臟內最常見的原發性良性腫瘤，約8成生長於左心房，黏液瘤質地柔軟、形狀像果凍，會隨心跳在心房與心室間擺動；一旦腫瘤阻塞瓣膜出口，就會干擾血液流向全身，形成血栓，血栓流出阻塞血管導致腦部缺血，進而出現中風症狀。

鄭伊佐說明，婦人的腦部影像確實顯示缺血性中風跡象，進一步檢查卻找不到常見的血管性病變，直到執行心臟超音波掃描，那顆隨心跳搖晃的黏液瘤才終於現形；若未及時發現並即時處理，婦人可能會再度中風，甚至因腫瘤阻塞心臟血流，引發致命性問題。

婦人面對突如其來病情與手術建議，一度陷入掙扎，還曾考慮轉到醫學中心求診，但鄭伊佐堅定自信態度，讓她與家屬選擇留下來接受治療。

負責執行手術的鄭伊佐評估，病人年過6旬，無高血壓、糖尿病等慢性心血管疾病風險，身體條件良好，加上腫瘤位置適合微創路徑，決定採取右側胸肋間進入，從周邊建立體外循環後、從左心房切開取出腫瘤及其根部，再以心包膜補片修補方式手術。

微創手術傷口小、恢復快，婦人在手術隔天即脫離呼吸器，醫療團隊安排早期復健介入，婦人出院前右側肢體功能已明顯改善，僅感覺右手稍有遲鈍，術後預期身體功能可隨時間逐步恢復。

腫瘤 微創手術 中風

延伸閱讀

天氣熱「忘做1事」使腳麻！醫提醒：嚴重恐中風、心肌梗塞

退化性關節炎成為高齡社會慢性病 即早治療才能恢復生活品質

多年膝痛以為退化性關節炎 開刀兩次無效竟是腫瘤作祟

中風竟是心臟黏液瘤作怪 婦人微創開心手術切瘤

相關新聞

故宮正館整建案未過文資審議 故宮：持續精進凝聚共識

台北市文化局今天召開文資審議會議，故宮正館整建案的修正案未通過。故宮於會後發布新聞稿表示，將持續精進修正，凝聚社會共識。...

快訊／台大雲林分院下午無預警停電 門診中斷患者不願走

台大醫院雲林分院斗六分院新醫療大樓、舊大樓，今天下午3時35分左右突然無預警停電，院方立即啟動供電備援機制，目前門診醫療...

傳承羅慧夫醫師精神 白疤公益義賣募款逾30萬助顱顏重建

國際白疤中心、國際史懷哲基金會亞洲分會與台灣美容醫學產業全聯會共同主辦「2025致羅慧夫、傳承整形大愛」行動，結合整形醫...

7/1大台北、桃園防37度高溫 觀察2熱帶系統

氣象署表示，明天各地仍然晴朗炎熱，北部、台中以南等14縣市防攝氏36度以上高溫，大台北、桃園可能達37度以上；海面上有2...

台大雲林分院無預警停電2小時 傍晚復電夜間門診正常

台大醫院雲林分院斗六院區今天下午3時35分左右電力不明原因故障，無預警停電，造成門診醫療及影像醫學檢查等作業中斷，經搶修...

基隆長庚新院長上任 吳俊德曾任基隆、林口副院長

基隆長庚紀念醫院今天舉辦院長交接典禮，原任院長賴旗俊轉任新北市立土城醫院院長，新任院長由林口長庚副院長吳俊德接任。曾任基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。