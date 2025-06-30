快訊

影／賴總統第三講掀熱議！盧秀燕回應了 曝7成民意想聽「這議題」

中職／爆冷！雄鷹狀元籤選韋宏亮 打破近8年一現象

中職選秀Live／台鋼雄鷹握狀元籤 180人參與歷年次高

病危時灌保健品恐添亂！醫師曝：應以正規治療為先

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，保健食品絕非救命仙丹，「對症下藥」才能化解當務之急。示意圖／ingimage
醫師提醒，保健食品絕非救命仙丹，「對症下藥」才能化解當務之急。示意圖／ingimage

當身體遭遇敗血症、急性呼吸窘迫症候群或心臟衰竭等急重症時，不少家屬為了挽救親人，仍會將各式保健食品送到病榻前，甚至要求醫護經由鼻胃管灌食。然而專家提醒，這樣的做法恐非助力，反而可能增加醫療困擾與患者風險。

重症專科醫師黃軒日前在臉書粉專指出，急重症病患面臨全身發炎、代謝失衡的嚴峻挑戰，此時的身體需要的是對症下藥、專業醫療介入，而非一般預防用途的保健品。以常見的 Omega-3 脂肪酸為例，在敗血症病人身上不僅可能無效，過量攝取還可能干擾免疫防禦；至於抗氧化劑，過度補充反而可能「火上加油」，助長失控的發炎反應。

根據國際研究，急重症照護中的營養補充應依醫學評估與患者需求精準調整，而非隨意添加市售保健食品。專業團隊會視情況提供專屬營養製劑，如腸道益生菌的使用也必須在醫療監測下進行，以降低感染等併發症風險。

醫師呼籲，面對病危親友，最重要的是信任醫療團隊、遵從醫囑，切勿將保健食品視為「救命仙丹」。在急重症階段，「少即是多」是保命關鍵，盲目補充保健食品不但無助康復，還可能成為額外負擔。醫護也提醒，家屬如有疑慮或需求，應積極與醫療團隊討論，確保病人獲得最適切的照護。

敗血症 心衰竭 保健食品

延伸閱讀

夏天一脫鞋臭翻天？醫師揭選襪「防臭」5關鍵 打造2環境最重要

每天排便不等於健康！大腸癌年輕化3大警訊別輕忽 醫：許多人早期無症狀

越來越多年輕人得大腸癌 醫揪罪魁禍首是它：發現往往都晚期了

喝錯恐提高罹癌機率！研究顯示1款牛奶潛藏風險 5招喝法護肝

相關新聞

故宮正館整建案未過文資審議 故宮：持續精進凝聚共識

台北市文化局今天召開文資審議會議，故宮正館整建案的修正案未通過。故宮於會後發布新聞稿表示，將持續精進修正，凝聚社會共識。...

快訊／台大雲林分院下午無預警停電 門診中斷患者不願走

台大醫院雲林分院斗六分院新醫療大樓、舊大樓，今天下午3時35分左右突然無預警停電，院方立即啟動供電備援機制，目前門診醫療...

7/1大台北、桃園防37度高溫 觀察2熱帶系統

氣象署表示，明天各地仍然晴朗炎熱，北部、台中以南等14縣市防攝氏36度以上高溫，大台北、桃園可能達37度以上；海面上有2...

台大雲林分院無預警停電2小時 傍晚復電夜間門診正常

台大醫院雲林分院斗六院區今天下午3時35分左右電力不明原因故障，無預警停電，造成門診醫療及影像醫學檢查等作業中斷，經搶修...

基隆長庚新院長上任 吳俊德曾任基隆、林口副院長

基隆長庚紀念醫院今天舉辦院長交接典禮，原任院長賴旗俊轉任新北市立土城醫院院長，新任院長由林口長庚副院長吳俊德接任。曾任基...

驚！Sony日本手機市場3年內蒸發7成剩3.96% 網曝他們更愛這品牌

Sony 市場 竟然萎縮！根據最新外媒統計，Sony在日本市場的變化，從2022年5月至2025年5月的數據顯示出，市場占有率從10.81%萎縮到3.96%，短短3年內市場占有率蒸發7成，讓許多人都非常訝異。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。