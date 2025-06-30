病危時灌保健品恐添亂！醫師曝：應以正規治療為先

當身體遭遇敗血症、急性呼吸窘迫症候群或心臟衰竭等急重症時，不少家屬為了挽救親人，仍會將各式保健食品送到病榻前，甚至要求醫護經由鼻胃管灌食。然而專家提醒，這樣的做法恐非助力，反而可能增加醫療困擾與患者風險。

重症專科醫師黃軒日前在臉書粉專指出，急重症病患面臨全身發炎、代謝失衡的嚴峻挑戰，此時的身體需要的是對症下藥、專業醫療介入，而非一般預防用途的保健品。以常見的 Omega-3 脂肪酸為例，在敗血症病人身上不僅可能無效，過量攝取還可能干擾免疫防禦；至於抗氧化劑，過度補充反而可能「火上加油」，助長失控的發炎反應。

根據國際研究，急重症照護中的營養補充應依醫學評估與患者需求精準調整，而非隨意添加市售保健食品。專業團隊會視情況提供專屬營養製劑，如腸道益生菌的使用也必須在醫療監測下進行，以降低感染等併發症風險。

醫師呼籲，面對病危親友，最重要的是信任醫療團隊、遵從醫囑，切勿將保健食品視為「救命仙丹」。在急重症階段，「少即是多」是保命關鍵，盲目補充保健食品不但無助康復，還可能成為額外負擔。醫護也提醒，家屬如有疑慮或需求，應積極與醫療團隊討論，確保病人獲得最適切的照護。