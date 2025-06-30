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新北市立土城醫新卸任院長交接 新任院長賴旗俊：承諾續推動智慧醫療

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
土城醫院院長黃璟隆表示，第一年醫院營運虧損達到3億，是全台公立醫院虧損最多的一年，然而他與團隊堅持不懈，第三年實現收支平衡，靠的是病患對醫院的信任與全體同仁的努力。記者張策／攝影
土城醫院院長黃璟隆表示，第一年醫院營運虧損達到3億，是全台公立醫院虧損最多的一年，然而他與團隊堅持不懈，第三年實現收支平衡，靠的是病患對醫院的信任與全體同仁的努力。記者張策／攝影

新北市立土城醫院今舉行院長交接典禮，由長庚決策委員會主委程文俊主持，新北市副市長朱惕之親臨致意，感謝黃璟隆院長5年多來「篳路藍縷」，帶領醫院穩健成長，並祝賀賴旗俊教授接任新任院長，期許在既有基礎上，持續推動智慧醫療、強化在地照護，打造市民信賴的健康堡壘。

副市長朱惕之指出，土城醫院是新北升格直轄市後首座市立醫院，從選址、設計到落成啟用，歷經諸多挑戰。他回憶，擔任工務局長期間曾多次赴工地視察，黃璟隆院長總是親力親為、全力克服施工與營運困難，為土城醫院奠定口碑與品質，深獲市民肯定。他強調，土城醫院不僅服務土城，也連結中和、永和、三峽甚至桃園地區，是新北重要的醫療節點。

黃璟隆院長為國內兒童過敏氣喘與風濕疾病權威，2020年接任土城醫院首任院長以來，推動醫院通過重度級急救責任醫院與教學醫院評鑑，建立智慧醫療系統，並於疫情期間全力支援防疫。他曾獲衛福部紫絲帶獎、台灣醫療典範獎、新北市十大影響力人物等殊榮，長庚醫療體系也特聘其為名譽院長，以肯定其貢獻與傳承精神。

接任院長的賴旗俊教授，為國內知名視網膜專家，歷任林口長庚副院長、基隆長庚院長及亞太玻璃體視網膜醫學會會長。任內除深化醫療品質與急重症服務外，也積極推動社區整合照護、癌症防治與智慧醫療專案，提升在地醫療能量與國際能見度。

黃璟隆表示，自己5年多前投入新北市立土城醫院的創建與經營，從草創階段一路走來，與醫院同仁、團隊夥伴並肩作戰，建立了深厚情誼。他提到，第一年醫院營運虧損達到3億，是全台公立醫院虧損最多的一年，讓他壓力極大，甚至母親都曾關切「是否該繼續撐下去」。然而他與團隊堅持不懈，第三年實現收支平衡，靠的是病患對醫院的信任與全體同仁的努力。他感謝市府團隊、長庚體系及所有與他一同打拚的同仁，也期許新任院長賴旗俊將40年長庚的豐富經驗注入土城醫院，帶領醫院邁向更穩健的未來。

賴旗俊表示，接下這份職責是一份榮譽，更是一份對市民健康的承諾。他感謝黃璟隆院長奠定堅實基礎，未來將進一步導入長庚資源，擴充量能、強化轉診制度，並攜手新北市醫師公會及基層診所，建構良性競爭的在地醫療網絡，讓民眾以區域醫院的費用享有醫學中心級照護。

他強調，土城醫院是一座年輕而具潛力的醫院，擁有綠建築基礎與智慧醫療起點，亦有一群充滿熱情與動能的醫療世代。未來將秉持謙卑務實的精神，與全體同仁攜手共築願景，深化專業、強化人才共學、推動公益與永續發展並行，打造成為新北市民最信賴的健康堡壘。

新北市副市長朱惕之（前排左一）、長庚決策委員會主任委員程文俊（前排左二）、土城醫院院長黃璟隆（前排中）、新任院長賴旗俊（前排右二）合影留念。記者張策／攝影
新北市副市長朱惕之（前排左一）、長庚決策委員會主任委員程文俊（前排左二）、土城醫院院長黃璟隆（前排中）、新任院長賴旗俊（前排右二）合影留念。記者張策／攝影
長庚決策委員會主任委員程文俊（中）主持，土城醫院院長黃璟隆（左）、新任院長賴旗俊（右）進行交接儀式。記者張策／攝影
長庚決策委員會主任委員程文俊（中）主持，土城醫院院長黃璟隆（左）、新任院長賴旗俊（右）進行交接儀式。記者張策／攝影
新任院長賴旗俊表示，未來將秉持謙卑務實的精神，與全體同仁攜手共築願景，深化專業、強化人才共學、推動公益與永續發展並行。記者張策／攝影
新任院長賴旗俊表示，未來將秉持謙卑務實的精神，與全體同仁攜手共築願景，深化專業、強化人才共學、推動公益與永續發展並行。記者張策／攝影
副市長朱惕之指出，土城醫院是新北升格直轄市後首座市立醫院，從選址、設計到落成啟用，歷經諸多挑戰。記者張策／攝影
副市長朱惕之指出，土城醫院是新北升格直轄市後首座市立醫院，從選址、設計到落成啟用，歷經諸多挑戰。記者張策／攝影

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