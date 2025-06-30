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「晃兩下超大力」台南東山、楠西連二震 在地人嚇喊：以為頭暈
今天下午4時22分，台南市東山區發生顯著有感地震，氣象署初步報告芮氏規模4.5，深度7公里，台南市曾文4級、嘉義縣大埔4級；今天下午4時26分，台南市楠西區再次發生顯著有感地震，氣象署初步報告芮氏規模4.6，深度8.5公里，台南市曾文4級、嘉義縣大埔3級。
台南市消防局目前尚未接獲相關災情；網友紛紛在社群媒體Threads上討論「台南地震！連兩次」、「原來是真的有地震，剛好高鐵進站，以為高鐵的關係」、「一度以為自己頭暈」、「晃兩下超大力」、「兩次，嘉義很有感...第一次搖好久喔，好可怕」。
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