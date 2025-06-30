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接連2起！台南下午4:26發生規模4.6地震 12縣市有感
台南今下午接連發生2起地震，下午4時22分台南東山發生規模4.5地震，未料，4分鐘後，台南楠西再發生規模4.6地震，12縣市有感。
台南市今下午4時22分發生規模4.5地震，震央位於東山區，地震深度7公里，屬於極淺層地震，最大震度4級。各地最大震度為台南、嘉縣4級，嘉市3級，高雄、雲林、彰化2級，南投、台東、花蓮、屏東、台中1級。
4分鐘後，台南市於4時26分又發生規模4.6地震，震央位於楠西區，地震深度8.5公里，屬於極淺層地震，最大震度4級。各地最大震度為台南4級，嘉縣3級，高雄、嘉市、雲林、彰化2級，台東、南投、屏東、花蓮、澎湖1級。
中央氣象署表示，今天這2起地震為0121嘉義大埔地震的餘震序列，並非新的。
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