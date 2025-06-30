接連2起！台南下午4:26發生規模4.6地震 12縣市有感

隨著炎炎夏日到來，不少人面臨一脫鞋就腳臭的窘境。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專指出，腳臭其實是汗水與細菌作用下的「化學反應」，並非單靠洗腳或少吃刺激性食物就能完全解決，關鍵在於打造「抗菌+透氣」的足部微環境。

2025-06-30 15:56