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台灣虎航高雄-濟州首航 唯一北中南直飛濟州的國籍航空

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
台灣虎航高雄-濟州航線今天首航，台灣虎航董事長黃世惠（左二）及商務長許致遠（右二）出席首航儀式。圖/台灣虎航提供
台灣虎航高雄-濟州航線今天首航，台灣虎航董事長黃世惠（左二）及商務長許致遠（右二）出席首航儀式。圖/台灣虎航提供

台灣虎航今天（30日）在高雄國際機場盛大舉辦高雄-濟州航線首航儀式。儀式由台灣虎航董事長黃世惠親自主持，交通部長陳世凱、觀光署長陳玉秀、民航局長何淑萍、高雄市政府觀光局長高閔琳，以及濟州駐台觀光推廣處處長蔡孟珊等多位貴賓到場見證。高雄國際機場也特別安排水門禮為新航線祈福。

台灣虎航董事長黃世惠表示，濟州島是韓國最具代表性的度假島嶼，以其獨特的自然風光和豐富的文化魅力聞名。期待這條航線能為南部鄉親帶來更便捷、深入探索異國風情的機會，同時也吸引更多韓國旅客造訪熱情美好的高雄。未來，台灣虎航也將致力持續拓展更多航點，串連台灣與世界的美好。

台灣虎航指出，高雄-濟州是從高雄出發的第11條航線，也是繼高雄-金浦後，第2條自高雄出發直飛韓國的航線，而台灣虎航更是全台唯一提供桃園、台中、高雄直飛濟州航班的國籍航空。搭乘今天首航班機的旅客，都可以獲得台灣虎航精心設計的限定首航明信片乙份，以及由濟州駐台觀光推廣處提供的限量濟州小禮包。

高雄-濟州航線開航初期每周營運4班，若再加上桃園-濟州及台中-濟州航線，今起每周將提供13班往返台灣與濟州島。

航線 台灣虎航

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