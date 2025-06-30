退化性關節炎成為高齡社會慢性病 即早治療才能恢復生活品質

彰基醫學中心骨科部近日舉辦「關鍵人生膝關節置換病友團體衛教分享會」，因人口老化，退化性關節炎已成為常見的慢性疾病，推估全台有超過300萬人深受其擾，彰基醫療長劉森永醫師說，退化性關節炎主因包括關節軟骨老化、長期負重或外傷等，即早治療才能改善生活品質。

退化性關節炎尤其以膝關節最為常見，根據統計，65歲以上長者中約每2人就有一人有不同程度的膝關節退化問題，退化性關節炎常造成關節疼痛、腫脹與僵硬，甚至影響日常行動能力。

77歲的謝女士分享，她50多歲時即出現膝關節退化，不僅走路、爬山困難，甚至無法蹲下，後來經彰基骨科部醫師建議接受膝關節置換手術，雖然手術初期稍有不適，但在醫療與復健團隊指導下，術後逐步恢復生活機能，一個月後便能逐漸做家務、騎機車、散步運動甚至出遊，再次恢復行動力，也提醒病友膝關節退化問題不要拖，才能及早恢復健康生活。

劉森永說，復健是影響關節置換手術成效與病人長期生活品質的關鍵，因此病友會特別安排醫師、物理治療師及營養師進行手術新知、術後復健運動、日常保健與營養補充的衛教講座，也透過經驗分享，協助病友建立正確觀念與自信心。

彰基骨科部關節置換團隊也通過醫策會疾病照護品質認證，致力於全方位的病友支持與復健服務。

根據健保署資料，台灣每年接受人工膝關節置換手術人數約在2萬至2萬5千人，且此手術需求逐年成長，劉森永說，人工關節置換可有效減輕疼痛、恢復關節功能，是提升患者行動力與生活品質的重要選擇。