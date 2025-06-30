聽新聞
0:00 / 0:00
退化性關節炎成為高齡社會慢性病 即早治療才能恢復生活品質
彰基醫學中心骨科部近日舉辦「關鍵人生膝關節置換病友團體衛教分享會」，因人口老化，退化性關節炎已成為常見的慢性疾病，推估全台有超過300萬人深受其擾，彰基醫療長劉森永醫師說，退化性關節炎主因包括關節軟骨老化、長期負重或外傷等，即早治療才能改善生活品質。
退化性關節炎尤其以膝關節最為常見，根據統計，65歲以上長者中約每2人就有一人有不同程度的膝關節退化問題，退化性關節炎常造成關節疼痛、腫脹與僵硬，甚至影響日常行動能力。
77歲的謝女士分享，她50多歲時即出現膝關節退化，不僅走路、爬山困難，甚至無法蹲下，後來經彰基骨科部醫師建議接受膝關節置換手術，雖然手術初期稍有不適，但在醫療與復健團隊指導下，術後逐步恢復生活機能，一個月後便能逐漸做家務、騎機車、散步運動甚至出遊，再次恢復行動力，也提醒病友膝關節退化問題不要拖，才能及早恢復健康生活。
劉森永說，復健是影響關節置換手術成效與病人長期生活品質的關鍵，因此病友會特別安排醫師、物理治療師及營養師進行手術新知、術後復健運動、日常保健與營養補充的衛教講座，也透過經驗分享，協助病友建立正確觀念與自信心。
彰基骨科部關節置換團隊也通過醫策會疾病照護品質認證，致力於全方位的病友支持與復健服務。
根據健保署資料，台灣每年接受人工膝關節置換手術人數約在2萬至2萬5千人，且此手術需求逐年成長，劉森永說，人工關節置換可有效減輕疼痛、恢復關節功能，是提升患者行動力與生活品質的重要選擇。
彰基骨科部陳志輝部主任表示，骨科部多年來致力於關節照護，成立由手術醫師、復健及營養團隊組成的跨專業團隊，近年更結合衛福部推動的「術後加速康復（ERAS）計畫」，協助關節置換患者，特別是讓長者能加速康復、重返原有生活品質。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言