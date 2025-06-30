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退化性關節炎成為高齡社會慢性病 即早治療才能恢復生活品質

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
骨科部主任陳志輝（左一)帶領骨科部致力於關節照護，並結合衛福部「術後加速康復（ERAS）計畫」，協助長者術後加速康復，重拾生活品質。圖／彰基提供
骨科部主任陳志輝（左一)帶領骨科部致力於關節照護，並結合衛福部「術後加速康復（ERAS）計畫」，協助長者術後加速康復，重拾生活品質。圖／彰基提供

彰基醫學中心骨科部近日舉辦「關鍵人生膝關節置換病友團體衛教分享會」，因人口老化，退化性關節炎已成為常見的慢性疾病，推估全台有超過300萬人深受其擾，彰基醫療長劉森永醫師說，退化性關節炎主因包括關節軟骨老化、長期負重或外傷等，即早治療才能改善生活品質。

退化性關節炎尤其以膝關節最為常見，根據統計，65歲以上長者中約每2人就有一人有不同程度的膝關節退化問題，退化性關節炎常造成關節疼痛、腫脹與僵硬，甚至影響日常行動能力。

77歲的謝女士分享，她50多歲時即出現膝關節退化，不僅走路、爬山困難，甚至無法蹲下，後來經彰基骨科部醫師建議接受膝關節置換手術，雖然手術初期稍有不適，但在醫療與復健團隊指導下，術後逐步恢復生活機能，一個月後便能逐漸做家務、騎機車、散步運動甚至出遊，再次恢復行動力，也提醒病友膝關節退化問題不要拖，才能及早恢復健康生活。

劉森永說，復健是影響關節置換手術成效與病人長期生活品質的關鍵，因此病友會特別安排醫師、物理治療師及營養師進行手術新知、術後復健運動、日常保健與營養補充的衛教講座，也透過經驗分享，協助病友建立正確觀念與自信心。

彰基骨科部關節置換團隊也通過醫策會疾病照護品質認證，致力於全方位的病友支持與復健服務。

根據健保署資料，台灣每年接受人工膝關節置換手術人數約在2萬至2萬5千人，且此手術需求逐年成長，劉森永說，人工關節置換可有效減輕疼痛、恢復關節功能，是提升患者行動力與生活品質的重要選擇。

彰基骨科部陳志輝部主任表示，骨科部多年來致力於關節照護，成立由手術醫師、復健及營養團隊組成的跨專業團隊，近年更結合衛福部推動的「術後加速康復（ERAS）計畫」，協助關節置換患者，特別是讓長者能加速康復、重返原有生活品質。

彰基骨科部醫師提供手術新知與照護指引，協助病友建立正確觀念與自信。圖／彰基提供
彰基骨科部醫師提供手術新知與照護指引，協助病友建立正確觀念與自信。圖／彰基提供
彰基物理治療師帶領活力健身操，教導現場民眾利用彈力帶做腿部訓練。圖／彰基提供
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關節炎 醫師 醫學中心 膝關節 老化 手術 患者 復健

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