廢清法修正 車主於裁處前提實際行為人證件可免罰

有些人會把菸蒂等垃圾丟向車外，廢棄物清理法修正草案正處諮詢意見階段，環境部表示，環境部擬新增第50條第2項，將車輛所有人列為處罰對象，但若車主於裁處前提出實際行為人的證明文件，即處罰實際行為人，而不裁罰車主。

2023年在高雄有民眾的行車紀錄器拍下前車亂丟垃圾，但向高雄市環保局提出檢舉後卻不被受理，理由是丟棄垃圾者是副駕而非車主，因此不能以車主為舉發對象，引發熱議。

環境部環境管理署目前正進行廢棄物清理法修正工作，為強化道路沿線環境衛生管理，遏止亂丟菸蒂等汙染環境的行為，該修正草案參考「道路交通管理處罰條例」第85條立法體例，考量違反第27條環境衛生案件的檢舉影像只能追蹤至車牌，難以查明實際行為人，而車輛具有相當的財產價值，如提供予他人使用應可提出借用人身分以供查證。

環管署表示，為達成改善環境衛生的立法目的，明訂若車主提出他人始為實際行為人的證明文件即無須受罰，也已充分兼顧行政調查效能與人民權益保障。

環管署指出，針對計程車團體與立法院法制局對舉證責任倒置的疑慮，本機制是「舉證責任」的分配，且立法院法制局的立法建議也是參考「道路交通管理處罰條例」第85條增訂「廢棄物清理法」第50條第2項，僅論述方式與環境部未盡相同，結論並無二致。