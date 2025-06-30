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「戀戀臺北夏日演唱會」開放免費索票

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

臺北廣播電臺為歡慶64週年臺慶，並向臺灣民歌運動50週年致敬，特別舉辦「戀戀臺北  夏日演唱會」，邀請鄭怡、李麗芬、殷正洋、李明德與木吉他合唱團等重量級歌手，7月19日於師大附中中興堂獻唱， 6月30日上午9時30分開放索票，邀請市民朋友前來聆聽，一同穿越時光、重溫動人旋律。

臺北電臺指出，「戀戀臺北夏日演唱會」當日將於師大附中中興堂（捷運大安站2號出口）舉行兩場演出，時間分別為下午1時30分至3時30分及下午4時30分至6時30分，而6月30日上午9時30分將同步開放實體與電子票券索票，每人限索取單一場次、最多兩張票券，索完為止。實體票券索取地點及相關資訊，請見臺北廣播電臺官網或臉書粉絲專頁；電子票券則可透過 KKTIX 平臺辦理（需先加入會員）。

臺北電臺表示，本次演出精選20首深植人心的民歌，包括《七月涼山》、《木棉道》、《花戒指》、《愛江山更愛美人》、《城裡的月光》、《微風往事》等，並特別安排師大附中吉他社學生與李明德合唱《外婆的澎湖灣》，透過青春洋溢歌聲，展現世代交融的情感共鳴，讓音樂成為連結城市與人們記憶的橋樑。

臺北電臺臺長胡紹謙表示，64年來，臺北電臺不僅記錄了臺北的聲音，更承載著市民的生活軌跡。本次演唱會是臺北電臺獻給聽眾的誠摯回饋，希望透過熟悉的旋律，喚起每個人心中的夏日時光，讓音樂延續城市與人的深厚連結，誠摯邀請市民朋友攜手家人共襄盛舉。

聚傳媒

音樂 演唱會 朋友 廣播電臺

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