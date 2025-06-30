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三星「NFC門禁卡」開放台灣用戶使用 手機秒變智慧鑰匙
星粉快更新！三星悄悄開放Samsung Wallet「NFC門禁卡」功能給台灣用戶，手機可化身為門禁鑰匙，支援出入住宅、辦公大樓、校園、停車場等多種場域，大幅提升日常生活的便利性與數位化體驗。
此項功能透過內建於Samsung Wallet App，用戶只需開啟應用程式，從「數位鑰匙」，選擇「加入NFC門禁卡」，將實體門禁卡貼於手機背面進行感應，接著設定安全碼，即可完成設定。不過需注意，目前僅支援未加密的NFC實體門禁卡，且裝置需升級至Android 15或以上版本。
根據三星官網資訊，其他地區目前支援此功能的機型包含Galaxy Z Fold6、Z Flip6、S25全系列、S24、S23、S22、S21等旗艦手機，以及A36等部分中階機型。3C達人廖阿輝實測指出，目前實際收到軟體版本6.0.8.5更新推播的以Galaxy S、Note、Z系列為主，A與M系列尚未確認是否可開通此功能，或單純尚未推送。
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