三星「NFC門禁卡」開放台灣用戶使用 手機秒變智慧鑰匙

星粉快更新！三星悄悄開放Samsung Wallet「NFC門禁卡」功能給台灣用戶，手機可化身為門禁鑰匙，支援出入住宅、辦公大樓、校園、停車場等多種場域，大幅提升日常生活的便利性與數位化體驗。

此項功能透過內建於Samsung Wallet App，用戶只需開啟應用程式，從「數位鑰匙」，選擇「加入NFC門禁卡」，將實體門禁卡貼於手機背面進行感應，接著設定安全碼，即可完成設定。不過需注意，目前僅支援未加密的NFC實體門禁卡，且裝置需升級至Android 15或以上版本。