快訊

影／賴總統第三講掀熱議！盧秀燕回應了 曝7成民意想聽「這議題」

中職／爆冷！雄鷹狀元籤選韋宏亮 打破近8年一現象

中職選秀Live／台鋼雄鷹握狀元籤 180人參與歷年次高

大腸癌不再是老人病？醫曝：出現「2症狀」年輕人要小心

聯合新聞網／ 綜合報導
「大腸癌」位居國人十大癌症第二名。示意圖／ingimage
「大腸癌」位居國人十大癌症第二名。示意圖／ingimage

大腸癌不只是老人病。」胃腸肝膽科醫師陳保中日前在臉書粉專發文提醒，門診中不乏年輕患者確診大腸癌，「沒家族史、平時生活作息正常，只是偶爾腹脹血便，自以為是痔瘡，最後卻是直接進入三期」。他呼籲民眾提高警覺，把握篩檢機會。

根據「美國臨床營養學期刊」2023年發表的一篇回顧性研究，若每日攝取25克以上膳食纖維，大腸癌風險可降低22%。陳保中強調，除了高纖飲食外，部分蔬果更含有槲皮素等植化素，能降低體內發炎反應，甚至具抗癌潛力。槲皮素為一種天然類黃酮，廣泛存在於葡萄、洋蔥、花椰菜、藍莓等食材中，日常飲食中不妨多加選用。

此外，衛福部國民健康署提到，養成良好飲食習慣，多吃蔬菜水果、少吃肉類、每天運動、定期篩檢，都能及早預防並發現癌症。大腸癌多發生在50歲以後，50歲以上民眾應每1~2年接受糞便潛血檢查，有個人或家族瘜肉症或家族大腸癌病史的民眾，建議直接接受全大腸鏡檢查，檢查年齡也要提早。

大腸癌是台灣發生率最高的癌症之一，且有年輕化趨勢。陳保中提醒，45歲以上民眾每2年可接受一次健保給付的糞便潛血檢查，一旦發現異常，再進一步安排大腸鏡檢查，及早發現息肉並切除，就能有效阻止癌變。他也呼籲年輕族群留意腸道健康，切勿輕忽不適症狀。

癌症 大腸癌

延伸閱讀

超市超常見！日權威醫列10大抗癌食材 警告：吃錯腸癌風險飆升70％

台灣早發性大腸癌竟居亞太之冠 超過日韓！ 國40-49歲大腸癌個案數量上升1.5倍以上 年輕罹大腸癌機率大增 研究：天天喝優酪乳降26％罹癌風險

年輕族群罹大腸癌機率大增 醫曝吃太多「這類食物」

每天排便不等於健康！大腸癌年輕化3大警訊別輕忽 醫：許多人早期無症狀

相關新聞

故宮正館整建案未過文資審議 故宮：持續精進凝聚共識

台北市文化局今天召開文資審議會議，故宮正館整建案的修正案未通過。故宮於會後發布新聞稿表示，將持續精進修正，凝聚社會共識。...

快訊／台大雲林分院下午無預警停電 門診中斷患者不願走

台大醫院雲林分院斗六分院新醫療大樓、舊大樓，今天下午3時35分左右突然無預警停電，院方立即啟動供電備援機制，目前門診醫療...

傳承羅慧夫醫師精神 白疤公益義賣募款逾30萬助顱顏重建

國際白疤中心、國際史懷哲基金會亞洲分會與台灣美容醫學產業全聯會共同主辦「2025致羅慧夫、傳承整形大愛」行動，結合整形醫...

7/1大台北、桃園防37度高溫 觀察2熱帶系統

氣象署表示，明天各地仍然晴朗炎熱，北部、台中以南等14縣市防攝氏36度以上高溫，大台北、桃園可能達37度以上；海面上有2...

台大雲林分院無預警停電2小時 傍晚復電夜間門診正常

台大醫院雲林分院斗六院區今天下午3時35分左右電力不明原因故障，無預警停電，造成門診醫療及影像醫學檢查等作業中斷，經搶修...

基隆長庚新院長上任 吳俊德曾任基隆、林口副院長

基隆長庚紀念醫院今天舉辦院長交接典禮，原任院長賴旗俊轉任新北市立土城醫院院長，新任院長由林口長庚副院長吳俊德接任。曾任基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。