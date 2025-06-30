大腸癌不再是老人病？醫曝：出現「2症狀」年輕人要小心
「大腸癌不只是老人病。」胃腸肝膽科醫師陳保中日前在臉書粉專發文提醒，門診中不乏年輕患者確診大腸癌，「沒家族史、平時生活作息正常，只是偶爾腹脹、血便，自以為是痔瘡，最後卻是直接進入三期」。他呼籲民眾提高警覺，把握篩檢機會。
根據「美國臨床營養學期刊」2023年發表的一篇回顧性研究，若每日攝取25克以上膳食纖維，大腸癌風險可降低22%。陳保中強調，除了高纖飲食外，部分蔬果更含有槲皮素等植化素，能降低體內發炎反應，甚至具抗癌潛力。槲皮素為一種天然類黃酮，廣泛存在於葡萄、洋蔥、花椰菜、藍莓等食材中，日常飲食中不妨多加選用。
此外，衛福部國民健康署提到，養成良好飲食習慣，多吃蔬菜水果、少吃肉類、每天運動、定期篩檢，都能及早預防並發現癌症。大腸癌多發生在50歲以後，50歲以上民眾應每1~2年接受糞便潛血檢查，有個人或家族瘜肉症或家族大腸癌病史的民眾，建議直接接受全大腸鏡檢查，檢查年齡也要提早。
大腸癌是台灣發生率最高的癌症之一，且有年輕化趨勢。陳保中提醒，45歲以上民眾每2年可接受一次健保給付的糞便潛血檢查，一旦發現異常，再進一步安排大腸鏡檢查，及早發現息肉並切除，就能有效阻止癌變。他也呼籲年輕族群留意腸道健康，切勿輕忽不適症狀。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言