失智症會遺傳嗎？ 解密ApoE基因提早逆轉

「家人最近被診斷出失智症，我也有遺傳風險嗎？」聯欣診所院長顏佐樺表示，少部分的阿茲海默症患者有家族病史，其遺傳性的突變基因指標，APOE基因的ε4變體是最關鍵的因素。其原因在於，ApoEε4會讓膽固醇代謝變差、血管彈性降低，導致大腦慢性發炎與血流不足，進而加速認知退化。

顏佐樺指出，ApoE是一種與脂肪與膽固醇代謝有關的基因，這個基因有三種常見型式：ε2、ε3和ε4。若ApoE基因帶有ε4，統計發現阿茲海默症的風險可能比同齡一般人高出3到15倍。飾演「雷神索爾」的澳洲演員克里斯．漢斯沃在健檢時發現自己帶有2個ApoE4遺傳基因，宣布短暫息影。

根據世界衛生組織（WHO）2021年報告，目前全球有超過5,500萬人罹患失智症，預估到2050年將增加到將近1億4千萬人。台灣的失智人口統計，依2024年3月21日公布最新台灣社區失智症流行病學調查結果，估算65歲以上的長者中，每100人就有8人可能已經罹患失智症。

多數人認為失智是「無法預防」的老化結果，但從功能醫學的角度來看，有一部分失智預防是可以透過檢測與生活調整提早發現並介入。顏佐樺說，目前可藉由「阿茲海默症ApoE基因檢測」來評估自身失智風險，分為三種風險層級：低風險（未帶ε4）、中風險（帶有一個ε4）、高風險（兩個ε4）。

根據台灣精準醫學研究的資料，國人約有3%屬於高風險群。顏佐樺強調，即使檢測出ApoEε4，也不需要過度擔心，後天的影響力其實更大，包括三高、肥胖、缺乏運動與睡眠不足等。只要生活型態健康、發炎狀態被控制、壓力獲得調節，這些風險基因可能一輩子都不會真正表現出來。

顏佐樺提供五大生活調整方向，從飲食、運動、睡眠、社交、營養各方面著手，及早調整生活、主動因應，透過檢查了解大腦的實際生理年齡與退化程度，制定個人化的預防與保健策略。

1.麥得飲食：結合地中海與得舒飲食，對大腦特別友善。每天吃深綠蔬菜、莓果、富含Omega-9的橄欖油、全穀、豆類與魚，少碰紅肉、加工食品與甜食，能幫助降低發炎、延緩退化。

2.規律運動：每天進行中等強度、有一點喘的有氧運動，例如快走、慢跑或超慢跑。也可搭配抬腿、深蹲等簡單的肌力訓練，除了促進血液循環與腦部彈性，也能穩定情緒、提升認知反應。

3.充足睡眠：大腦在深層睡眠中會清除β類澱粉蛋白(阿茲海默患者的重要指標蛋白)與毒素，幫助神經修復。睡眠不足或作息混亂，反而會加重發炎與退化風險。

4.人際社交：經常學習新知、與人交流，有助於讓大腦保持在最佳狀態。尤其退休後更要重視社交互動，避免因長期缺乏刺激而加速大腦退化。

5.均衡營養：Omega-3、B12、維生素D等營養素有助於促進神經傳導、維持大腦正常運作。可定期抽血追蹤，特別是素食者或有長期服藥（如胃藥、糖尿病藥）者，更要注意是否需要補充。