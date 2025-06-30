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華航Q3新菜單 北美線推人參雞湯麵、日本線端出炸豬排

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
名古屋返台的商務艙，端出知名炸豬排專賣店「矢場とん」的味噌炸豬排做為餐點選項。圖／華航提供
名古屋返台的商務艙，端出知名炸豬排專賣店「矢場とん」的味噌炸豬排做為餐點選項。圖／華航提供

華航公布第3季新菜單，與知名品牌許氏花旗參合作，推出洛杉磯、安大略豪華商務艙返台的特色養身聯名餐點和甜點，另為慶祝名古屋開航40周年級中部國際機場啟用20周年，華航攜手中部國際機場，在名古屋返台的商務艙，端出知名炸排專賣店「矢場とん」的味噌炸豬排作為餐點選項。

華航與深耕北美華人市場五十餘年的知名品牌許氏花旗參合作，推出洛杉磯、安大略豪華商務艙返台的特色養身聯名餐點和甜點。主餐為人參雞湯麵，搭配含有花旗參枸杞的歐式麵包，甜點則是花旗參芭樂梅子慕斯蛋糕，每一口都是精華，是養氣、補氣的食補聖品。

除北美展開機上餐飲異業合作，為慶祝名古屋開航40周年及中部國際機場啟用20周年，華航攜手部國際機場，在名古屋返台的商務艙，端出知名炸豬排專賣店「矢場とん」的味噌炸豬排做為餐點選項。

日本線豪華商務艙／商務艙則是與東京名店燈燈庵合作，第三季餐點主題是夏懷石-天惠之膳，採番茄、秋葵等入前菜，選用日本A4黑毛和牛搭配特製味噌做為主菜亮點，最後以代表夏日的冬瓜茶凍結和西瓜奶霜完美結尾。

經濟艙自台北（桃園）、松山、高雄出發則有與必比登名店雙月聯名的松露醬燒牛肉飯、蔥鹽雞絲飯及剝皮辣椒炒雞丁飯等可供選擇，三種餐點輪流推出，月月提供旅客不同味蕾驚喜。

越洋航線方面，餐點使用在地特色食材，或以當地特色餐點為主軸，且豪華商務艙、豪華經濟艙和經濟艙三艙等的中式料理，皆提供米其林三星餐廳頣宮的精選菜單。

另外，華航表示，今年推出的豪華商務艙提供網路獨享餐的選擇大受好評，本季晚餐菜單新增一道深受旅客喜愛的「經典綜合麻辣燙」，可品嘗到松阪豬、雞腿、炒泡麵和時蔬等經典風味，早餐選項增加楓糖鬆餅配法式煎餅、烤培根搭配堅果鮮蔬沙拉。

洛杉磯、安大略豪華商務艙返台的特色養身聯名餐點和甜點，主餐為人參雞湯麵，搭配含有花旗參枸杞的歐式麵包。圖／華航提供
洛杉磯、安大略豪華商務艙返台的特色養身聯名餐點和甜點，主餐為人參雞湯麵，搭配含有花旗參枸杞的歐式麵包。圖／華航提供

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