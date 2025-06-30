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身障個人助理應入法 民團大聲疾呼

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

「個人助理是身障者應得的服務，地方政府不應該任意更改服務項目，衛福部更該立法確保身障者權益！」台灣身心障礙者自立生活聯盟等團體與綠委劉建國、范雲，白委陳昭姿等人召開記者會，呼籲政府儘快在《身心障礙權益保障法》修正時，確保「個人助理」相關規定入法，避免服務內容遭行政機關任意更改，損害身障者權益。

應更考慮身障者狀況

台灣身心障礙者自立生活聯盟、台灣障礙者權益促進會、台北市新活力自立生活協會30日於線上舉行「我們的國家不喜歡洗澡了 自立生活開倒車髒兮兮系列記者座談會」。台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔表示，近日台北市政府將身障者自立生活服務的「沐浴」服務改成「擦澡」，卻僅以簡訊通知，對身障者相當不尊重。

「身障者申請自立生活服務，不該仰賴政府的恩惠！」台灣身心障礙者促進會副秘書長劉于濟強調，目前各級政府仍將家庭作為主要照顧者，但家庭狀況不同，家人不見得有能力協助照顧下，更應強化自立生活服務。他呼籲政府審核自立生活服務時數時，要更重視身障者遞交的計畫書，並給予重度障礙者自付額上限，減輕生活負擔。

系統歧視違反公約

自立生活人權陣線代表楊正宇直言，選擇個人助理是降低家庭負擔，不應該遭到否定，每一位障礙者朋友遇到問題都要請政府正視。林君潔也說，個人助理的法規細節並未明確，保險、服務項目都會受到影響，不只投入意願降低，身障者也無法確保受到服務，而這樣的系統性歧視有違國際人權公約精神。

對此，長期投入《身權法》修法的民進黨立委劉建國也說，身障者目前申請個人助理的時間冗長，且服務可能被片面變更或中斷，因此執行率僅56.8%，未來在修法會更要求衛福部確保服務內容與時數；同黨立委范雲也說，各縣市提供服務不一，造成一國多制，讓個人助理服務看得到吃不到，相關保障與規範應儘速更新。

應確保身障生活權

「不能洗澡形同剝奪人類生存尊嚴！」民眾黨立委陳昭姿也說，個人助理不只是服務身障者，而是讓身障者可以享有與正常人一樣的生活待遇，雖然長照、照顧身障的預算看起來都有增加，但身障者獲得的服務人力與時數卻因為法律規定不明確而減少，應趁此次機會修法，更加確保身障者申請自立生活服務的權益。

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身障者 范雲 修法

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