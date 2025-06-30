天氣熱「忘做1事」使腳麻！醫提醒：嚴重恐中風、心肌梗塞

夏日來臨，炎熱氣候常令人感到不適。醫師張宇琪透露，體內水分不足，血液濃度就會增加，易導致中風、心肌梗塞等嚴重狀況，建議民眾出門在外務必定時補充水分。

婦產科醫師張宇琪日前在臉書粉專發文，透露一名病患前往澳門自助旅行時，因「忘記喝水」導致腳麻，腳指頭也呈現瘀青狀態。所幸病患的兒子是名醫生，當下先請媽媽多喝水、服用抗凝血劑後，等待回台血管外科檢查。

醫師指出，腳指甲之所以壞死，是因「脫水」產生血栓，加上血液太濃稠無法送至肢體末端，最終才會脫落；另外，濃稠的血液流動較慢，易在血管中凝結成血栓，甚至可能引發中風、心肌梗塞等嚴重症狀；對女性來說，水喝太少也很容易引發泌尿道感染，如尿道炎。

因此，醫師建議，出門在外務必要定時補充水分，氣候炎熱，身體所需的水分也會增加，千萬別因找不到廁所而不敢喝水，造成更大憾事發生。