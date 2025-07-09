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最大的改變，是不變！熟齡肌膚保養新觀點：4D童妍針，啟動肌膚自我修復再生能力，從源頭改善老化問題

文／ 黎允之

醫美科技日新月異，為無數人維持外型的青春感，然而，在追求年輕的同時，如何維持自然神韻和個人風采、避免不自然，始終是消費者在意的課題。4D童妍針為「自然派」求美者帶來新曙光，透過專業醫師評估，可協助維持肌膚狀態，展現自然氣色！

巴西知名整形外科Dr.Luiz Avelar(左五)跨海來台和台灣醫師分享4D童妍針的特性和優勢。 圖／品牌提供
巴西知名整形外科Dr.Luiz Avelar(左五)跨海來台和台灣醫師分享4D童妍針的特性和優勢。 圖／品牌提供

巴西知名整形外科Dr.Luiz Avelar表示，4D童妍針採美國FDA核准和國際ISO認證的全新製程專利技術，主要成分「聚左旋乳酸」，能刺激彈性蛋白、膠原蛋白的生成。根據他的使用經驗，「4D童妍針藉由不同的注射方式，並搭配個人需求，由醫師評估後進行施打，能讓肌膚整體視覺呈現較佳狀態，具備自然、清新的外觀感受。」

巴西知名整形外科Dr.Luiz Avelar分享個人使用4D童妍針的經驗。 圖／品牌提供
巴西知名整形外科Dr.Luiz Avelar分享個人使用4D童妍針的經驗。 圖／品牌提供

想看起來更年輕？醫師：需要「深層支撐」
「最大的改變，是不變！現代人所追求的，不是一定要變成明星，而是要讓肌膚狀態維持最佳狀態。」台中／二林四季皮膚科診所黃勇學總院長分享，診所病患中有位87歲的男性董事長，固定會施打4D童妍針，「因為他仍活躍在職場上，他不想哪天下樓梯的時候，有人會想要出手扶他，4D童妍針幫助他看起來更有精神。」

黃勇學醫師說，隨著年齡增長，人的肌膚每一層次都在發生變化，很多人只看見表層的問題，但在自然醫美策略中，除了外觀修飾外，也需考慮整體比例與協調感，透過專業醫師評估與適當規劃，能更貼近個人特色，避免過度填補導致不自然。

根據他個人經驗，4D童妍針可運用不同的施打手法，就像房子先打好地基，地基打好後，接下來再將4D童妍針打在臉部外輪廓，或是施打玻尿酸來進行內輪廓或五官立體度的修飾，使整體視覺上更顯協調自然，維持個人特色與神韻。

台中／二林四季皮膚科診所黃勇學醫師(左)分享使用4D童妍針的經驗，並教導消費者慎選安全專業的醫美療程，使愛美更具保障。 圖／品牌提供
台中／二林四季皮膚科診所黃勇學醫師(左)分享使用4D童妍針的經驗，並教導消費者慎選安全專業的醫美療程，使愛美更具保障。 圖／品牌提供

維持肌膚保養，讓專業評估美得安心
黃勇學醫師建議，膠原蛋白增生需要時間，依照過往經驗部分效果可維持至少兩年，讓肌膚維持好狀態，如果想要進行其他醫美療程，也可先施打4D童妍針，但實際效果依個人體質及施打方式不同而有所差異，仍需尋求專業醫師評估。

醫美科技的進步，讓人優雅走入歲月，選擇4D童妍針療程，務必諮詢通過原廠認證的專業醫師，並使用原廠正貨，才能讓美得更有保障，自信由內而生。

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