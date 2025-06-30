推估未來20年失智增42萬人 專家籲應制定失智專法因應

我國「失智症防治照護政策綱領暨行動方案 2.0」於今年底到期，衛福部正委託民間專業團體研擬下階段失智症政策綱領，並於近期邀集部會、縣市政府及專家學者召開會議，研擬各項衡量指標。立法院厚生會失智症倡議推動委員會今舉辦專家會議討論失智議題。

衛福部長照司日前表示，為配合WHO更新行動計畫期程相同，本次編修失智症照護行動綱領，以朝向升級為失智政策綱領2.0plus，將於蒐集各部會權責的衡量指標、目標值及工作項目後，於今年下半年公布。

失智政策綱領2.0plus目前有七大策略，分別是列失智症為公共衛生的優先任務、提升大眾對失智症的認識及友善態度、降低失智風險，以及健全失智症診斷、治療、照護網絡，並普及對失智家庭照顧者的支持協助、建置失智症資訊蒐集與分析平台，最後是推動失智症研究與創新發展。

失智症協會顧問湯麗玉說，隨著全球失智人口增加，各國對失智者照顧十方重視，包括美國、加拿大、日本、南韓等國均有專法落實失智照顧，日本甚至還有專門部會，呼籲政府也應該要制定失智專法， 以因應失智衍生複雜議題，及照顧失智者及其家庭照顧者們。

由於，過去20年全台失智人口增加了26萬人，但未來20年推估，將增加42萬失智人口。湯麗玉說，如果再用過去的策略，將無法因應如此大量的失智人口。因此，必須拉高管理層級至行政院，以便進行跨部會整合與討論。

失智政策綱領2.0實行8年來，有許多失智友善天使（民眾）及組織，但尚未落實到社區。湯麗玉說，她才與國際專家討論，應儘快要求WHO把失智友善環境設計概念納入「高齡友善城市」指引。

因此，接下來，政府應著手深耕失智友善社區，讓失智者在社區被接納、不被排擠，甚至改善社區物理環境，如「路標」等標示字體放大、增加顏色對比等，並將失智友善環境設計概念納入通用設計及「高齡友善城市」指引，以及建築與室內設計的專業養成教育。

「如何幫助輕度失智者自主生活，這於照顧失智者來說，十分的關鍵。」湯麗玉指出，如一名輕度失智者可以在失智據點教人畫畫，「失智不等於廢人」，讓大家看見他們的功能，可以幫助患者延緩失智，擁有更多的自立生活資源，還可以照顧中重度失智的家人，對國家、社會都是好事。

湯麗玉說，衛福部應長期追蹤失智者確診率, 特別是「輕度即確診的占比」，及發生率的流行病學調查，以觀察失智政策有無落實，是否真的能加以預防及早期診斷與治療。如近年研究發現，失智與聽損有關，若補助助聽器是否能降低失智風險，均須長期追蹤分析。

隨著日照中心增加，中心人員更應學習如何照顧失智者，提升照顧品質。湯麗玉說，部分失智者進入日照中心，可能因病情出現誤拿他人物品、與人衝突等情事，更有失智者家屬被柔性告知，暗示中心有困難持續照顧，這是政府應要重視的部分，以落實對失智者的照顧。