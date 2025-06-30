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夏天一脫鞋臭翻天？醫師揭選襪「防臭」5關鍵 打造2環境最重要

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著炎炎夏日到來，不少人面臨一脫鞋就腳臭的窘境。 示意圖／Ingimage
隨著炎炎夏日到來，不少人面臨一脫鞋就腳臭的窘境。 示意圖／Ingimage

隨著炎炎夏日到來，不少人面臨一脫鞋就腳臭的窘境。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書粉專指出，腳臭其實是汗水與細菌作用下的「化學反應」，並非單靠洗腳或少吃刺激性食物就能完全解決，關鍵在於打造「抗菌+透氣」的足部微環境。

黃軒醫師解釋，人體腳掌汗腺數量龐大，加上夏季高溫濕熱，鞋內環境密閉悶熱，細菌得以大量滋生，分解腳汗與皮屑後產生異戊酸、氨氣與硫化氫等氣體，成為襪子臭味的來源。

為有效預防腳臭，黃軒提出以下五大選襪技巧：

一、選擇吸濕排汗材質：如美麗諾羊毛、竹纖維或COOLMAX®功能性纖維，能快速導汗、加速乾燥，避免濕氣積聚。應避免使用100%純棉襪，因其雖吸濕卻不易快乾，容易引發臭味。

二、襪子厚度適中：太薄易破、不吸汗，太厚則容易悶熱。應依季節挑選中等厚度的襪子，舒適又透氣。

三、具抗菌除臭技術：市售優質防臭襪會添加如銀離子（Ag+）、銅纖維、活性碳層或專利二氧化鈦等抗菌成分，有效抑制細菌滋生，即使多次洗滌仍具高效能。

四、每天換洗+常曬太陽殺菌：濕襪重穿易使臭味加劇，建議每日更換襪子，並充分利用太陽紫外線的天然殺菌效果達到除臭目的。

五、襪口彈性適中、合腳不勒腳：襪口過緊易造成悶熱流汗，太鬆則易滑動產生摩擦。理想襪子應合腳不勒腳，保持舒適貼合。

黃醫師補充，除了選對襪子，日常足部清潔也不可忽視。既然腳臭是由細菌與腳汗的「化學反應」所產生，那麼解決之道便是從源頭控制細菌繁殖和保持腳部乾燥，他建議洗澡後擦乾腳趾縫，定期去角質，減少皮屑堆積，以降低細菌繁殖的機會。

最後，黃軒強調，「選對一雙襪，腳從此不再臭，走路更有風」，透過科學選襪與良好習慣，即使面對再炎熱的夏天，也能維持雙足清新乾爽，輕鬆迎戰高溫季節。

襪子 夏天

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