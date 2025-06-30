兩熱帶擾動恐增強 粉專分析1情境可能偏西接近台灣但機率較低

本周後期可能有熱帶性低氣壓或颱風生成。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著太平洋高壓勢力略微北抬與西擴，讓出低緯度的活動空間，目前西北太平洋上有一個大低壓帶，當中包含98Ｗ及99Ｗ兩個熱帶擾動，兩者未來幾天都有進一步增強的趨勢。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶擾動99Ｗ預期將先往北移動，之後再轉向東北。熱帶擾動98Ｗ，以沿著低壓帶環流往東北移動機率較高。但若99Ｗ提早北上，且低緯度副熱帶高壓強勢西伸，與在東海上空的太平洋高壓連結，將使99Ｗ往西移動，但這個路徑機率較低。

󠀠整體來說，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這兩個熱帶系統未來直接影響台灣的機率不高。但在太平洋高壓持續籠罩下，台灣各地天氣型態將維持晴朗穩定、高溫酷熱，僅午後有局部雷陣雨機會，戶外活動留意午後天氣變化與防曬補水、預防熱傷害。