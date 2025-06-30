學霸父親罹患失智症 林葉亭：轉念「他想當快樂老人」

人口結構老化，失智症的盛行率也逐年上升，平均全球每3秒新增一名失智者，粗估全台目前大約有37萬名失智者。台灣失智症協會理事長徐文俊表示，這數字背後也代表了37萬個失智者家庭，「失智照護」已經成了超高齡社會中每一位成員的共同課題，要學習面對、接受，轉念調整生活。

藝人林葉亭的85歲失智父親，今年農曆年前走失11天後，不幸已成冰冷遺體，家人悲痛不已。她今天參加「愛心明星公益競標活動」，述說2018年至今年初的照顧歷程，尤其是看到整形外科醫師林靜芸近日出版「謝謝你留下來陪我」新書，感同身受盼藉分享經驗，為更多照顧者加油打氣。

林葉亭表示，父親畢業於麻省理工學院，曾擔任大學教授和企業高階主管，也獲得過十大傑出青年。診斷出罹患失智症，簡直是一大衝擊，尤其他過去非常注重養生。不過，失智後除了一些異常行為，平常也算是一位「可愛老人」，整天黏著另一半，連進房間都說要去「上班」，鬧出許多笑話。'

「我們只能轉念，也許爸爸太聰明了，老天爺要降低一些智商，讓他快樂生活。」林葉亭說，家裡有4位手足，還有多位孫子輩，輪流照顧分攤，反而連結了家人的感情。而未來，台灣面臨少子化，甚至下一代不婚不生，更要超前部署社區的照顧資源，包括失智走失的協尋，才不會發生照顧悲歌。

徐文俊指出，台灣失智症人口已突破37萬人，所影響的不只是個人或37萬個家庭，沒有人是局外人，失智症有機會發生在任何人身上。這是一段漫長的照顧旅程，照顧者除了面對失智者病情的變化，還可能因長期承擔照顧責任而提早離開職場，影響自身生活重心與目標，這些壓力與困境往往未被社會正視。

徐文俊呼籲，照顧者應與家人保持密切聯繫，並善加運用社會資源，讓照顧歷程不再是孤軍奮戰。他也建議，民眾應及早進行失智預防，尤其是保持規律運動習慣，每周進行150分鐘中至高強度的有氧運動，有助於降低罹患失智症的風險。