三井海洋郵輪來台踩線 布局東亞航線納台灣港口

為強化台灣港口在亞洲郵輪市場的地位，港務公司積極拓展國際郵輪合作，其中又以高端郵輪品牌「三井海洋郵輪」為重點行銷對象，今年6月初港務公司總經理王錦榮率團赴日拜會，經考察後日方表示未來航程將納入台灣港口。

港務公司積極拓展國際郵輪合作，並以日本商船三井集團（Mitsui O.S.K. Lines, MOL）旗下全新高端郵輪品牌「三井海洋郵輪（Mitsui Ocean Cruises）」為重點行銷對象。為促進雙方實質合作，港務公司總經理王錦榮親自率團，於今年6月初赴日拜會三井郵輪高層，邀請其派員來台考察。

港務公司表示，三井海洋郵輪於6月22日至29日，派遣代表來台進行為期8天7夜的踩線行程，並由港務公司協助安排及接待，實地走訪基隆、澎湖、高雄、台南、台中與蘇澳等地，全面展現台灣港口完善的設施量能、專業的接待服務，以及多元豐富的文化與觀光資源。

港務公司表示，透過此次深入的實地考察與文化交流，盼能促成海洋富士號正式將台灣港口納入其東亞航線規畫，進一步強化台日郵輪航線的合作與連結。

三井海洋郵輪旗下「海洋富士號」為商船三井集團近年推出的旗艦級中型高端郵輪，總噸位約3.2萬噸，可搭載約450位旅客，以日本高端旅遊市場為主，並強調日式精緻服務與小型奢華體驗，預計2025年起安排東亞等地航程。

港務公司指出，為爭取該郵輪公司來台，本次踩線行程自基隆啟程，依序前往澎湖、高雄、台南、臺中及宜蘭蘇澳等地，除實地考察當地港口設施與接駁動線外，也深入體驗各地文化資源與觀光特色。此次特別規畫強調中小型港口之觀光潛力，包含澎湖馬公港、台南安平港與宜蘭蘇澳港等，展現台灣多樣化且具深度的郵輪觀光條件。