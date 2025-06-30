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鐵道博物館這天開館 神還原鐵道便當前身和李遠手稿

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
對半撕後的〈黃牛慢走，火車快飛〉手稿，經過修復後已完全看不出撕毀痕跡，成為國家鐵道博物館〈文化中的台灣鐵道史〉展品之一。圖／文化部提供
對半撕後的〈黃牛慢走，火車快飛〉手稿，經過修復後已完全看不出撕毀痕跡，成為國家鐵道博物館〈文化中的台灣鐵道史〉展品之一。圖／文化部提供

文化部今天宣布，國家鐵道博物館即將於7月31日第一階段開館。展中有一件珍貴的手稿，是文化部長李遠撕毀後差點丟棄、還好在最後一刻又撿回、捐給鐵博再修復。他表示，鐵博不僅保存修復鐵道的重要歷史，也是修復台灣珍貴文化資產，並且保存全體國民記憶的重要場域。

鐵道博物館前身為台北機廠，2015年全區指定為國定古蹟、2016年底正式啟動「國家鐵道博物館」計畫，進行古蹟修復與再利用各項軟硬體整備。

文化部指出，第一階段開放空間包含柴電工場、總辦公室、技工養成所、材料試驗所、大禮堂及澡堂等6處古蹟建築，規劃〈動力．火車－柴電工場〉、〈移動與感動－鐵道上的文化與記憶〉、〈氤氳時代－員工澡堂〉3個常設展；〈文化中的台灣鐵道史〉、〈無限的火車情－台灣鐵道攝影家古仁榮〉、〈打開！組立工場〉3個特展；〈總辦公室〉、〈大禮堂的職工生活〉2個現地展；以及特地為孩子們設計的「親子空間」。期盼藉由古蹟修復及展覽，讓大家看見當年擔負臺灣發展的火車維修核心區、職工生活，以及鐵道所乘載的珍貴文化與記憶。

同時，貫穿園區南北長達335公尺的南北通道，也將併隨第一階段開館開放行人通行，提供串聯市民大道與基隆路的步道機能，期盼加強周邊生活機能連結，也讓觀眾可以貼近觀賞園區的古蹟建築群，沿途眺望不同造型的工廠屋頂天際線變化。

李遠趁著檢視各項整備工作時率先開箱亮點展區。台鐵便當近年紅遍國內外，也成為國人的集體記憶，現地展示的職工生活區，神還原當年職工用餐的食堂及餐食內容，李遠看著仿真的排骨、雞排飯，竟在大家提醒下才驚呼「這不是真的？」

去年3月，70歲後秉持著「減法」哲學的李遠因為準備搬家，開始丟掉許多原本捨不得丟棄的東西。某天鐵博為了收集鐵道與文學的展示手稿找上了他，但是那篇〈黃牛慢走，火車快飛〉手稿卻恰巧在前一晚整理時，對半撕後丟進垃圾桶，慶幸的是這批「垃圾」還未真的丟棄，所以得以捐贈給鐵博，經過修復後以完全看不出撕毀痕跡的完整樣貌，成為〈文化中的台灣鐵道史〉展示之一。

「我在後來去錄製影音時，已經知道這些館員即將成為我的同事。」李遠特別以此一連串的「意外」提到，位於台北市最精華區域近17公頃土地能獲得全區保留，且交由文化部執行國家鐵道博物館計畫，展現的是國家對於文化資產保存的決心。鐵博修復的不僅是古蹟本體、火車、維修機具等硬體設備，「更重要的是保存修復屬於全體台灣人民的文化、歷史與記憶」。

●鐵博各項精彩展覽及「彩蛋級活動」將陸續公布，請持續關注國家鐵道博物館籌備處官網及臉書專頁。

常設展〈移動與感動－鐵道上的文化與記憶〉呈現跨世代創作者與鐵道相遇、交織的故事。展區設置電影《戀戀風塵》的「台北第六月台」場景，讓文化部長李遠回憶起當年製作的點點滴滴。圖／文化部提供
常設展〈移動與感動－鐵道上的文化與記憶〉呈現跨世代創作者與鐵道相遇、交織的故事。展區設置電影《戀戀風塵》的「台北第六月台」場景，讓文化部長李遠回憶起當年製作的點點滴滴。圖／文化部提供
國家鐵道博物館現地展〈大禮堂的職工生活〉呈現職工的早、午餐點搭配及飲食文化，逼真的食物模型讓文化部長李遠（左）嘖嘖稱奇，直呼真假難辨。 圖／文化部提供
國家鐵道博物館現地展〈大禮堂的職工生活〉呈現職工的早、午餐點搭配及飲食文化，逼真的食物模型讓文化部長李遠（左）嘖嘖稱奇，直呼真假難辨。 圖／文化部提供

鐵道 國定古蹟

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