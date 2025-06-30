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華航機上餐飲新菜單攜手許氏花旗參　美日名店躍上雲端

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
華航與深耕北美華人市場五十餘年的知名品牌許氏花旗參合作，推出洛杉磯、安大略豪華商務艙返台的特色養身聯名餐點，主餐的人參雞湯麵採用嚴選的花旗參片，雞湯甘醇味美、參香濃郁，每一口都是精華。圖／華航提供
華航與深耕北美華人市場五十餘年的知名品牌許氏花旗參合作，推出洛杉磯、安大略豪華商務艙返台的特色養身聯名餐點，主餐的人參雞湯麵採用嚴選的花旗參片，雞湯甘醇味美、參香濃郁，每一口都是精華。圖／華航提供

華航空今天宣布，第三季機上餐飲菜單全面更新，為提供旅客優質的飛行體驗，特別在美國、日本與名店合作，凡是從洛杉磯、安大略以及名古屋返台的旅客，都能品嘗到跳脫傳統機上餐口味的獨家高空美饌。

華航表示，本季菜單特別跟深耕北美華人市場五十餘年的知名品牌許氏花旗參合作，推出洛杉磯、安大略豪華商務艙返台的特色養身聯名餐點和甜點。主餐的人參雞湯麵採用嚴選的花旗參片，雞湯甘醇味美、參香濃郁，每一口都是精華，是養氣、補氣的食補聖品；麵包搭配的是含有花旗參枸杞的歐式麵包，甜點則是帶有果香、參香的花旗參芭樂梅子慕斯蛋糕。

此外，為慶祝名古屋開航 40 周年及中部國際機場啟用 20 周年，華航特別攜手中部國際機場，在名古屋返台的商務艙端出知名炸豬排專賣店「矢場とん」的味噌炸豬排做為餐點選項。來自南九州的優質豬肉淋上矢場とん秘傳味噌醬汁，搭配奶油飯和當季烤鮮蔬，獨特風味打造創新的舌尖美味。

華航日本線豪華商務艙／商務艙與東京名店燈燈庵合作，本季餐點主題是夏懷石-天惠之膳，以夏日藍天為背景，在高空品嘗與自然大地連結的美味佳餚；採番茄、秋葵等入前菜，選用日本 A4 黑毛和牛搭配特製味噌做為主菜亮點，最後以代表夏日的冬瓜茶凍結和西瓜奶霜完美結尾。

經濟艙自台北 （桃園）、松山、高雄出發則有與必比登名店雙月聯名的松露醬燒牛肉飯、蔥鹽雞絲飯及剝皮辣椒炒雞丁飯等可供選擇，三種餐點輪流推出，月月提供旅客不同味蕾驚喜。

越洋航線方面，餐點使用在地特色食材，或是以當地特色餐點為主軸，且豪華商務艙、豪華經濟艙和經濟艙三艙等的中式料理皆提供米其林三星餐廳頣宮的精選菜單。

另外，今年推出的豪華商務艙提供網路獨享餐的選擇大受好評，本季晚餐菜單新增一道深受旅客喜愛的「經典綜合麻辣燙」，可以品嘗到松阪豬、雞腿、炒泡麵和時蔬等經典風味，早餐選項增加楓糖鬆餅配法式煎餅、烤培根搭配堅果鮮蔬沙拉。

為了讓旅客更清楚了解餐食品項，自台灣出發搭乘豪華商務艙、豪華經濟艙的旅客，現可在網路預選主菜及獨享餐服務時提前看到菜色樣式。華航持續打造豐富多元的機上餐飲服務，用款待的心服務飛往世界各地的每一位旅人。

為慶祝名古屋開航 40 周年及中部國際機場啟用 20 周年，華航特別攜手中部國際機場，在名古屋返台的商務艙端出知名炸豬排專賣店矢場とん的味噌炸豬排。圖／華航提供
為慶祝名古屋開航 40 周年及中部國際機場啟用 20 周年，華航特別攜手中部國際機場，在名古屋返台的商務艙端出知名炸豬排專賣店矢場とん的味噌炸豬排。圖／華航提供

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