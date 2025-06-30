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故宮北溝山洞遺址被掩埋樓梯毀損 市府文資處考慮開罰

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰的「北溝故宮文物典藏山洞」洞口被封且被地主圍起。圖／李天生提供
台中市霧峰的「北溝故宮文物典藏山洞」洞口被封且被地主圍起。圖／李天生提供

台中市霧峰的「北溝故宮文物典藏山洞」，12年前被登錄台中市歷史建築，但至今未能有效開發。市議員李天生今呼籲市府解編歷史建築，並收購山洞旁地主的土地，依斷層帶建築規定進行開發，設法突破。不過，市府文化資產處長李智富說，除非山洞已因毀損而價值減損，否則不能廢止，且因限於斷層帶，有禁限建規定，開發有實際困難。

李天生說，故宮文物遷台時，曾經安置在霧峰吉峰里北溝，留下一段史跡。文物北遷後，原址先後設置台灣省電影製片廠及台灣電影文化城，921地震該處建物全毀，土地被標售成為私人財產。2014年經市政府開挖，讓山洞遺址重現天日，並登錄為台中市歷史建築。

他說，山洞雖登錄為歷史建築，但市府至今沒有作為，任其荒蕪，經常遇雨淹水，還發生孩童跌落事件，地主們因此將山洞掩埋，現場一片土石雜草，看不到山洞的蹤影，也沒有發揮歷史建築的功能。今年正值故宮百年，此事應該檢討。

李智富說，是否曾有孩童跌落一事並不確定，但私自把洞口封了，以及當地所圍的鐵籬圍並非文資處所允許，甚至還造成洞口的樓梯損壞，在文資處令地主必須恢復原狀卻久久未能恢復下，考慮將直接開罰。

他說，北溝故宮文物典藏山洞是經專家學者開會才登錄為歷史建物，有其歷史價值，但因當地屬地震斷帶，有禁限建規定，因此難以開發。雖曾允許地主在洞口搭建鐵棚，但目的是維護山洞，並非要做觀光據點或銷售任何商品。地主不僅未依核准的圖施工，還設置鐵籬圍，已違反文資法相關規定。

歷史建築 文物 故宮

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