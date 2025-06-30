快訊

趙少康：賴總統定義「更大的民主」是想做少數獨裁

林口物流女司機持摺疊刀刺死男同事 行凶可能動機曝光

把握報稅最後一天！逾期申報每3日加徵1%滯納金 這方式報稅最快

飛釜山航班未依規即時轉彎「險撞山頭」華航：加強訓練

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航示意圖。聯合報系資料照
華航示意圖。聯合報系資料照

前機師、網紅詹姆士爆料，上周三（25日）CI186因降落前未按規定及時轉彎，差點發生「撞上山頭事故」，險些撞上國航129空難相同位置。對此，華航表示，該航班準備降落時因航機未達到穩定進場條件，機組人員依程序執行重飛，未來會針對場站特性加強組員通報提醒與訓練。

華航CI186航班繼飛釜山發生「降錯跑道」事件後，又被爆料上周三在同一跑道降落前，未按規定及時轉彎，差點發生事故。

詹姆士昨（29日）開直播爆料，6月13日華航飛釜山降錯跑道，險些撞上準備起飛的飛機後，短短10幾天，同樣是737、同樣是華航CI186飛釜山，「這次差點撞山，而這座山，正是2002年國航129空難墜毀的位置」，一模一樣的航線，一模一樣的山頭。

詹姆士表示，13日華航飛機降落釜山機場的18R跑道時，錯誤對準旁邊18L跑道，險撞地面滑行中的飛機，10多天後，同樣也是CI186飛機在同一跑道降落前，未按規定及時轉彎，導致飛機超過「南海高速公路」的界線。

詹姆士說，當時飛機距離前面的金海加耶主題樂園的山頭，最短僅1.5公里，按照當時飛機147 kts的速度換算，「差15秒飛機就要撞上山頭」。

詹姆士指出，駕駛艙2位飛行員忙著處理狀況，竟無人操縱飛機，眼睜睜看著飛機一路朝著山頭衝去，直到GPWS近地警告系統大響才驚醒，連忙重飛，才沒有釀成悲劇。這次事件，簡直就是幾個月前星宇航空「駕駛沒在飛、警告大響、差點撞地球」的翻版。

對此，華航表示，6月25日CI186桃園－釜山航班，準備降落時因航機未達穩定進場條件，為確保飛行安全，機組人員依程序執行重飛，穩定進場也是民航主管機關所鼓勵，以維護飛航安全。第二次進場均符合穩定標準，航機順利降落於釜山機場。未來將持續針對場站特性加強組員通告提醒與訓練。

針對險撞山頭部分，華航強調，飛機並無直接往山頭的地方飛，降落時因航機未達穩定進場條件，所以需轉彎重飛，均有依規定，未達到事故等級，且提示鈴分很多種，警鈴是提醒非發生事故。

飛機 釜山 華航

延伸閱讀

飛釜山航班未符塔台要求「降錯跑道」 華航今證實致歉

波音夢幻客機墜毀 型男機長詹姆士分析原因嘆：早說千萬別搭印度航空

李芷霖私密照外流　前隊友籃籃不忍發聲了

王鈞六點聲明回擊詹姆士！怒批：公然說謊顛倒是非！

相關新聞

汽車隔熱紙透光率前擋70％前側窗40％ 明年強制納管

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，目前僅針對計程車有所規範，交通部今公布「汽車車窗及擋風玻璃...

本周後期颱風恐生成 氣象署：未必直接往台灣移動

本周天氣高溫炎熱，大台北地區周二到周四恐有37度以上高溫，山區午後有雷雨；本周後期可能有熱帶性低氣壓或颱風發展，中央氣象...

最恐怖車站！台鐵汐科站通道長又窄 上班族練腳力、體力不濟的更慘

台鐵汐科站曾被封為「最恐怖車站」，火車一進站，眾多通勤族宛如「喪屍大隊」緩步出站，月台空間狹窄，生怕被冒失鬼推落鐵軌。火...

70歲男視力模糊 醫師神比喻：底片壞了 換鏡頭沒有用

1名70歲男性近一個月來總覺得左眼看不清楚，一度被診斷為白內障並建議手術治療。但經長安醫院眼科醫師彭書昱進一步檢查，才發...

出國轉機行李不見找誰？地勤指「這段」要負責：千萬別等回國處理

暑假是民眾出國旅遊的好時機，如果行李在轉機時遺失，該找誰處理呢？專業地勤發文解惑，指出行李損壞、延誤、或遺失該找哪間公司處理，也提醒要立刻在機場進行申報，「不要拖到回國後再處理」，否則可能得不到賠償。

懂了就不會迷路！北捷出口編碼有玄機 官方揭「溫柔邏輯」

搭捷運時，許多人常常會找不到正確出入口，對此，台北市捷運局發文，指出捷運站的車站命名規則和出口編碼規則，是一套有邏輯的系統，讓民眾能夠快速找到出口，順利抵達目的地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。