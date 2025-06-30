飛釜山航班未依規即時轉彎「險撞山頭」華航：加強訓練

前機師、網紅詹姆士爆料，上周三（25日）CI186因降落前未按規定及時轉彎，差點發生「撞上山頭事故」，險些撞上國航129空難相同位置。對此，華航表示，該航班準備降落時因航機未達到穩定進場條件，機組人員依程序執行重飛，未來會針對場站特性加強組員通報提醒與訓練。

華航CI186航班繼飛釜山發生「降錯跑道」事件後，又被爆料上周三在同一跑道降落前，未按規定及時轉彎，差點發生事故。

詹姆士昨（29日）開直播爆料，6月13日華航飛釜山降錯跑道，險些撞上準備起飛的飛機後，短短10幾天，同樣是737、同樣是華航CI186飛釜山，「這次差點撞山，而這座山，正是2002年國航129空難墜毀的位置」，一模一樣的航線，一模一樣的山頭。

詹姆士表示，13日華航飛機降落釜山機場的18R跑道時，錯誤對準旁邊18L跑道，險撞地面滑行中的飛機，10多天後，同樣也是CI186飛機在同一跑道降落前，未按規定及時轉彎，導致飛機超過「南海高速公路」的界線。

詹姆士說，當時飛機距離前面的金海加耶主題樂園的山頭，最短僅1.5公里，按照當時飛機147 kts的速度換算，「差15秒飛機就要撞上山頭」。

詹姆士指出，駕駛艙2位飛行員忙著處理狀況，竟無人操縱飛機，眼睜睜看著飛機一路朝著山頭衝去，直到GPWS近地警告系統大響才驚醒，連忙重飛，才沒有釀成悲劇。這次事件，簡直就是幾個月前星宇航空「駕駛沒在飛、警告大響、差點撞地球」的翻版。

對此，華航表示，6月25日CI186桃園－釜山航班，準備降落時因航機未達穩定進場條件，為確保飛行安全，機組人員依程序執行重飛，穩定進場也是民航主管機關所鼓勵，以維護飛航安全。第二次進場均符合穩定標準，航機順利降落於釜山機場。未來將持續針對場站特性加強組員通告提醒與訓練。

針對險撞山頭部分，華航強調，飛機並無直接往山頭的地方飛，降落時因航機未達穩定進場條件，所以需轉彎重飛，均有依規定，未達到事故等級，且提示鈴分很多種，警鈴是提醒非發生事故。