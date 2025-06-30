北市連續高溫36度有機會邁向37度 首度熱浪通報10局處啟動降溫策略

炎炎夏日來臨，中央氣象署高溫資訊顯示北市今為橙色燈號溫度連續36度，市府發布今年首次熱浪通報，啟動熱浪預警機制，10個局處啟動相關因應措施，環保局表示，提醒民眾預警期間應注意室外防曬與室內通風，避免受到熱傷害。

台北盆地中央因地形下凹，導致容易蓄熱、散熱不易，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其指出，大台北今天有機會達37度。

北市環保局提醒，當發生高溫情形，應盡可能待在通風良好或有空調的室內，無空調設備室內則應打開門窗並使用電扇，防止悶熱對健康造成危害，減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動，若需外出應做好防曬措施及補充水份，盡量待在陰涼處所和減少長時間室外體力活動，以降低熱傷害發生。

北市10個局處啟動高溫通報，並有相關措施：道路灑水、綠地植栽澆灌、戶外工作者勞檢、獨居長者關懷服務、各校預防熱傷害宣導調整戶外課程、加強衛教宣導及緊急醫療、輔導食品業者及市集攤販集中場所食安宣導、操作截流設施及污水處理系統提升河川自淨及涵容能力、整備緊急救護，降低高溫帶來的潛在危害。

中央氣象署今天中午的高溫通報：

＊高溫橙色36燈號：臺北市、新北市、彰化縣

＊高溫黃色燈號：桃園市、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、花蓮縣