身障助理服務從沐浴變「擦澡」 身障團體批政策不明確

近日台北市政府以一則LINE訊息告知，身心障礙個人助理服務表單即將變更，把原有「沐浴清潔」的服務項目改為「清潔盥洗與擦澡」。身心障礙團體今日對此召開記者會，批評北市府以訊息告知，也未主動說明，這樣看似文字修改的變動，對身心障礙者來說有著天壤之別。對此，呼籲身心障礙者權益保障法應盡速修法，改善身心障礙的自立生活問題。

上周身心障礙團體才因身障者向台北市社會局申請自立生活服務，卻被質問「老婆為什麼不幫你翻身？」召開記者會反映制度問題。相關團體今又再發聲，台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔指出，台北市使用個人助理服務的身心障礙者近日突然在通訊軟體LINE上收到通知，表示7月1日起北市將變更個人助理的服務表單，將原本的重要服務項目「沐浴清潔」，改為「清潔盥洗與擦澡」。

她指出，台北市在4天前已訊息告知表單變更，還沒有針對沐浴清潔的更動做詳細說明，看似簡單的文字差異，對身心障礙者的生活來說是有天壤之別。最近有越來越多身心障礙者被告知不提供洗澡服務，本次台北市的表單變更，意味著接下來北市府就能依此解釋個人助理只能提供清潔盥洗與擦澡服務，而非沐浴清潔。

林君潔強調，身心障礙的自立生活問題存在已久，政策不明確、法律保障不足，不僅造成身心障礙者困擾，也帶來執行單位的困擾。因此，呼籲衛福部和台北市社會局都應明定個人助理的沐浴服務項目，更不應把家人當作理所當然的照顧者，且討論已久的身心障礙者權益保障法應盡速修法，以落實CRPD（身心障礙者權利公約）精神。

立委陳昭姿表示，障礙者洗澡不是特權，而是理所當然需要被尊重的權益，這項作為沒有任何公開討論、欠缺服務使用者的參與，僅用一紙公文剝奪人活著的基本權益。衛福部應真正落實CRPD精神，讓支持障礙者自主生活不能只是口號，而是要落實。

立委劉建國指出，障礙者個人助理服務原意是要幫助身障者自立生活，但申請的時間太過冗長，服務項目又全國不一，在110到113年的執行率平均只有56.8％。他表示，未來將更積極督促政府單位修正做法，也可能再透過相關會議來討論要求。

立委范雲表示，在障權法啟動修法作業的同時，很遺憾看到地方政府對障礙者申請時數並不友善，甚至制度開倒車。現今個人助理服務對重度障礙者而言完全不足，且限制重重，服務項目一國多制，讓助理成為障礙者看得到、用不到的資源。因此，呼籲衛福部應立刻要求地方政府依法保障自立者生活權益，不能恣意限縮。