汽車隔熱紙透光率前擋70％前側窗40％ 明年強制納管

汽車隔熱紙透光率太低、太黑，影響駕駛人視線導致車禍和行人死傷，目前僅針對計程車有所規範，交通部今公布「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，建議車輛前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上隔熱紙，並揭露12家建議廠牌、型號資訊，明年起將針對新車入法納管。

目前國外法規定，一般汽車前擋玻璃透光率70%以上；前側窗玻璃（A至B柱間）透光率70％以上，若有個別考慮則應不低於35％；後側窗玻璃（B至C柱之間）透光率35％以上或不予限制；後擋窗玻璃透光率35％以上或不予限制。

公路局表示，考量我國氣候環境、道路安全、國人用車習慣及價格可負擔性，並比較各國規範後，以車輛「B柱」為主要分水嶺，考量B柱前為「道路安全」、B柱後計程車屬汽車運輸業及民眾乘車安全，並考慮我國屬副熱帶氣候及民眾選購彈性等因素，建議車輛前擋黏貼可見光透過率70%以上、前側窗40%以上的隔熱紙。

計程車部分，考量治安問題，前擋黏貼可見光透過率為70%以上，後側窗及後（擋）窗黏貼則均為40%以上的隔熱紙，以確保駕駛人在行駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野，以維護駕駛人及行人的安全。

公路局長陳文瑞指出，汽車車窗及擋風玻璃明暗程度，對駕駛行車視野辨識及操作能力有關連，交通部將推動汽車車窗黏貼隔熱紙可見光透過率管理列為道安三箭其中一箭，並規畫先朝宣導教育方向推動，預計明年起針對新車強制納管，確切時間仍待配套措施出爐訂定，屆時將針對法規上路時間起購置的新車隔熱紙納入規範。

至於使用中的車輛，陳文瑞表示，並無納管規畫，但建議使用中的車輛若需更換隔熱紙，盡可能選擇符合規範產品。

公路局補充，根據道路交通管理處罰條例第16條，計程車未依規定裝置自動計費器、車頂燈、執業登記證插座或在前、後兩邊玻璃門上，黏貼不透明反光紙，可開罰900元以上、1800元以下罰鍰。